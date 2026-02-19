Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher presa por vender ‘brisadeiros’ no Carnaval de Salvador é liberada

Ela havia sido detida vendendo brigadeiros com THC durante a folia no circuito Barra-Ondina

Luan Julião

Por Luan Julião

19/02/2026 - 12:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A jovem de 24 anos foi liberada nesta quarta-feira após audiência de custódia.
A jovem de 24 anos foi liberada nesta quarta-feira após audiência de custódia. -

Uma mulher de 24 anos, presa na segunda-feira, 16, por suspeita de vender brigadeiros com THC, substância ativa da maconha, os famosos 'brisadeiros', durante o Carnaval no circuito Barra-Ondina, em Salvador, foi solta nesta quarta-feira, 18, depois de passar por audiência de custódia.

De acordo com a Polícia Civil, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) perceberam a comercialização dos doces perto da Avenida Almirante Marques de Leão, na Barra. Ao serem abordados, os policiais constataram que os brigadeiros continham o princípio ativo da maconha.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mulher é presa suspeita de estuprar criança de dois anos no Carnaval
Cadete das Forças Armadas é preso por assediar PM em bloco de Carnaval
Líder do CV é preso enquanto recebia atendimento para pedra nos rins

Além dos doces, a mulher portava um aparelho celular, dinheiro em espécie e uma máquina de cartão de crédito, que foram apreendidos durante a ação.

Os brigadeiros foram encaminhados ao Departamento de Perícia Técnica (DPT), onde foi confirmada a presença de THC. A ação reforça a atenção da Polícia Civil no combate à venda de drogas mesmo em eventos festivos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brisadeiros carnaval 2023 comércio ilegal drogas Polícia Civil THC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A jovem de 24 anos foi liberada nesta quarta-feira após audiência de custódia.
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

A jovem de 24 anos foi liberada nesta quarta-feira após audiência de custódia.
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

A jovem de 24 anos foi liberada nesta quarta-feira após audiência de custódia.
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

A jovem de 24 anos foi liberada nesta quarta-feira após audiência de custódia.
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x