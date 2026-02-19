Mulher presa por vender ‘brisadeiros’ no Carnaval de Salvador é liberada

Siga o A TARDE no Google

A jovem de 24 anos foi liberada nesta quarta-feira após audiência de custódia. - Foto: Reprodução / Mapa da Maconha

Uma mulher de 24 anos, presa na segunda-feira, 16, por suspeita de vender brigadeiros com THC, substância ativa da maconha, os famosos 'brisadeiros', durante o Carnaval no circuito Barra-Ondina, em Salvador, foi solta nesta quarta-feira, 18, depois de passar por audiência de custódia.

De acordo com a Polícia Civil, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) perceberam a comercialização dos doces perto da Avenida Almirante Marques de Leão, na Barra. Ao serem abordados, os policiais constataram que os brigadeiros continham o princípio ativo da maconha.

Além dos doces, a mulher portava um aparelho celular, dinheiro em espécie e uma máquina de cartão de crédito, que foram apreendidos durante a ação.

Os brigadeiros foram encaminhados ao Departamento de Perícia Técnica (DPT), onde foi confirmada a presença de THC. A ação reforça a atenção da Polícia Civil no combate à venda de drogas mesmo em eventos festivos.