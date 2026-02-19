FUTEBOL
Registrado no BID, goleiro Bruno treina para estreia na Copa do Brasil
Condenado em 2010 no caso Elisa Samudio, Bruno está em liberdade condicional desde 2023
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
O Vasco-AC divulgou nesta semana imagens do treinamento da equipe em preparação para o confronto contra o Velo Clube, marcado para esta quinta-feira, 19, pela Copa do Brasil. Entre os destaques, chamou atenção a presença do goleiro Bruno, cuja trajetória fora dos gramados continua gerando repercussão.
O arqueiro teve seu registro oficializado na tarde de quarta-feira, 18, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), condição necessária para disputar a competição nacional e estrear pelo clube.
Leia Também:
Bruno foi condenado em 2010 por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado no caso envolvendo Elisa Samudio. Desde então, cumpriu parte da pena em regime fechado, evoluiu para semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde 2023.
Antes de chegar ao Vasco-AC, o ex-goleiro do Flamengo teve passagens por diversos clubes, incluindo Boa Esporte-MG, Rio Branco-AC, Araguacema-TO, Atlético-RJ e Capixaba-ES.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes