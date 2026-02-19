Registrado no BID, goleiro Bruno treina para estreia na Copa do Brasil

Siga o A TARDE no Google

Bruno teve seu registro oficializado na CBF e pode estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube - Foto: Arquivo pessoal / Franciele Julião

O Vasco-AC divulgou nesta semana imagens do treinamento da equipe em preparação para o confronto contra o Velo Clube, marcado para esta quinta-feira, 19, pela Copa do Brasil. Entre os destaques, chamou atenção a presença do goleiro Bruno, cuja trajetória fora dos gramados continua gerando repercussão.

O arqueiro teve seu registro oficializado na tarde de quarta-feira, 18, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), condição necessária para disputar a competição nacional e estrear pelo clube.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bruno foi condenado em 2010 por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado no caso envolvendo Elisa Samudio. Desde então, cumpriu parte da pena em regime fechado, evoluiu para semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde 2023.

Antes de chegar ao Vasco-AC, o ex-goleiro do Flamengo teve passagens por diversos clubes, incluindo Boa Esporte-MG, Rio Branco-AC, Araguacema-TO, Atlético-RJ e Capixaba-ES.