Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Registrado no BID, goleiro Bruno treina para estreia na Copa do Brasil

Condenado em 2010 no caso Elisa Samudio, Bruno está em liberdade condicional desde 2023

Luan Julião

Por Luan Julião

19/02/2026 - 12:40 h | Atualizada em 19/02/2026 - 13:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bruno teve seu registro oficializado na CBF e pode estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube
Bruno teve seu registro oficializado na CBF e pode estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube -

O Vasco-AC divulgou nesta semana imagens do treinamento da equipe em preparação para o confronto contra o Velo Clube, marcado para esta quinta-feira, 19, pela Copa do Brasil. Entre os destaques, chamou atenção a presença do goleiro Bruno, cuja trajetória fora dos gramados continua gerando repercussão.

O arqueiro teve seu registro oficializado na tarde de quarta-feira, 18, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), condição necessária para disputar a competição nacional e estrear pelo clube.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Associação Desportiva Vasco da Gama Acre (@advascoacre)

Leia Também:

Brasil enfrenta o Egito no último amistoso antes da Copa do Mundo
Jogadoras do Bahia são convocadas para seleção do Uruguai
Rainha Marta faz 40 anos: conheça história da lenda que mudou o futebol mundial

Bruno foi condenado em 2010 por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado no caso envolvendo Elisa Samudio. Desde então, cumpriu parte da pena em regime fechado, evoluiu para semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde 2023.

Antes de chegar ao Vasco-AC, o ex-goleiro do Flamengo teve passagens por diversos clubes, incluindo Boa Esporte-MG, Rio Branco-AC, Araguacema-TO, Atlético-RJ e Capixaba-ES.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil futebol brasileiro Goleiro Bruno HOMICÍDIO treinamento Vasco-AC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno teve seu registro oficializado na CBF e pode estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Bruno teve seu registro oficializado na CBF e pode estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Bruno teve seu registro oficializado na CBF e pode estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Bruno teve seu registro oficializado na CBF e pode estrear pelo Vasco-AC contra o Velo Clube
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x