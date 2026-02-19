MULHERES DE AÇO!
Jogadoras do Bahia são convocadas para seleção do Uruguai
Dupla das Mulheres de Aço disputará amistosos internacionais
Por Téo Mazzoni
Bahia em destaque na Data Fifa! As uruguaias Angela e Wendy, das Mulheres de Aço, foram convocadas para defender a seleção celeste nos amistosos contra o Equador, marcados para os dias 4 e 7 de março.
O chamado foi feito pelo técnico Ariel Longo, que incluiu as duas atletas do Bahia na lista para a primeira Data Fifa de 2026.
Na temporada passada, Angela e Wendy também estiveram com a seleção uruguaia na disputa da Copa América, mantendo a sequência de convocações internacionais.
