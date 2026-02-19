Menu
MULHERES DE AÇO!

Jogadoras do Bahia são convocadas para seleção do Uruguai

Dupla das Mulheres de Aço disputará amistosos internacionais

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/02/2026 - 11:22 h

Angela e Wendy representarão o Uruguai nos amistosos da Data Fifa
Bahia em destaque na Data Fifa! As uruguaias Angela e Wendy, das Mulheres de Aço, foram convocadas para defender a seleção celeste nos amistosos contra o Equador, marcados para os dias 4 e 7 de março.

O chamado foi feito pelo técnico Ariel Longo, que incluiu as duas atletas do Bahia na lista para a primeira Data Fifa de 2026.

Na temporada passada, Angela e Wendy também estiveram com a seleção uruguaia na disputa da Copa América, mantendo a sequência de convocações internacionais.

