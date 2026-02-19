Ceni explica por que barrou Caio Alexandre entre os titulares

Bahia perdeu o jogo de ida da pré-Libertadores no Chile - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia não teve uma boa atuação no Chile e saiu atrás no primeiro jogo da 2ª fase da pré-Libertadores. No duelo, o Esquadrão errou muitos passes, viradas de jogo, domínios e cobranças de lateral, entre outras ações consideradas “básicas”. A inconsistência da equipe pareceu estar diretamente relacionada à ausência do camisa 10 e capitão, Éverton Ribeiro, que ficou de fora por suspensão.

Para o lugar do meio-campista, o técnico Rogério Ceni optou por escalar Erick entre os titulares, mas o jogador durou pouco em campo, cedendo a vaga a Caio Alexandre ainda no primeiro tempo, visando principalmente “dar mais qualidade ao meio de campo”, conforme revelou o treinador em coletiva.

Técnico do Bahia explica substituição de Erick por Caio Alexandre | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mas então, por que Ceni recorreu a Erick para iniciar o jogo, em vez de Caio Alexandre? Segundo o comandante, o gol sofrido nos primeiros minutos mudou completamente a estratégia planejada para o confronto.

O treinador explicou que, ao iniciar a partida com Erick, a intenção era reter a bola, com Kike e Ademir atacando os espaços: “Eu tinha quatro opções para começar o jogo: Erick, Caio, Nestor e David Martins. [...] Como saímos atrás no placar cedo, eles baixaram as linhas, e precisávamos de mais alguém para ajudar na construção de jogadas".

Achei arriscado começar com Caio, pois ele treinou pouco na função Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Colocamos o Caio para fazer do Kike um segundo atacante e abrir espaço para o Juba receber a bola. No restante do primeiro tempo, a situação melhorou, e depois evoluímos bastante no segundo tempo. O Juba chegou mais ao fundo, e criamos chances pelo lado esquerdo. Mas a mudança foi principalmente para dar mais qualidade ao meio de campo”, revelou o técnico.

Apesar de Erick ter sido o escolhido para sair do jogo, Ceni destacou que qualquer outro jogador poderia ter sido substituído, já que o time teve um início muito ruim:

Hoje foi uma atuação abaixo do esperado. Estivemos abaixo do padrão. Dentro do primeiro tempo que fizemos, acho que a situação ainda não foi das piores Ceni - treinador do Bahia

"Acho que hoje faltou ganhar bolas de um contra um pelo lado. Não tivemos um drible, uma jogada individual que nos levasse a finalizar. A volta do Éverton vai ser uma alternativa, mas temos que buscar outras", afirmou o treinador azul, vermelho e branco.

Para garantir a classificação à próxima fase da Libertadores, o Bahia precisará reverter o placar na Arena Fonte Nova, na próxima quarta-feira, 25, às 19h, na partida decisiva da 2ª fase preliminar. Antes disso, o Tricolor de Aço entra em campo pelo Campeonato Baiano, neste sábado, 21, contra o Atlético de Alagoinhas, com uma equipe alternativa.