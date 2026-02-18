Bahia perde para O'Higgins em estreia na pré-Libertadores

'Kike' Olivera em campo pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia conheceu a sua primeira derrota nesta temporada. Pelo duelo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores, o Tricolor demorou para entrar do jogo, sofreu com o lado esquerda da defesa e perdeu por 1 a 0 para o O'Higgins no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

O Esquadrão entrou em campo com um meio-campo mais físico — com Acevedo, Jean Lucas e Erick —, mas faltou criatividade para sair da pressão do adversário. A equipe mandante mandou na partida no primeiro momento e logo abriu o placar com golaço de fora da área do atacante González, que deu muito trabalho para Luciano Juba durante todo o confronto.

Percebendo a dificuldade do Bahia em sair para o jogo, Rogério Ceni acionou Caio Alexandre ainda no primeiro tempo para substituir Erick, que não havia fazendo uma boa partida. Depois do intervalo, o O'Higgins chegou até a fazer o segundo gol, mas foi anulado após revisão do VAR por falta em Ademir no início da jogada.

A alteração de Caio Alexandre surtiu efeito na segunda etapa, o Tricolor passou a ter a posse de bola e, após ver o adversário "descer" as linhas de marcação para focar em se defender, teve o controle do meio-campo. Apesar disso, a melhor chance de gol foi criada somente nos acréscimos, quando Jean Lucas desperdiçou dentro da área.

Apesar da primeira derrota na temporada, o Bahia ainda pode reverter o placar e avançar de fase na Libertadores. O Tricolor entra em campo no dia 25 de fevereiro, uma quarta, pelo jogo de volta do confronto, às 19h, na Arena Fonte Nova.

Vale lembrar que a equipe precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para chegar à terceira fase e, em caso de triunfo pela vantagem mínima, a classificação será decidida por disputa de pênaltis.

Antes, contudo, O Tricolor volta a entrar em campo pelo Campeonato Baiano, no próximo sábado, 16h, no Estádio Antônio Carneiro, contra o Atlético de Alagoinhas, para última rodada da 1ª fase do torneio estadual.