Cauly explica queda de rendimento no Bahia: "Esquema não favorecia"

Cauly chegou oficialmente ao São Paulo - e na apresentação já deixou clara a certeza que teve na hora de tomar a decisão. Oficializado nesta quarta-feira, 18, como novo reforço do Tricolor paulista, o meia falou sobre a decisão de trocar o Bahia e deixou claro que não teve dúvidas quando surgiu a oportunidade.

"Quando o São Paulo te liga, não se pensa duas vezes", afirmou o jogador, ao comentar a escolha pelo novo clube. Cauly revelou que, à medida que as negociações avançaram, deixou de ser relacionado pelo Bahia, mas garantiu que chega em boas condições físicas.

"Me sinto muito bem. Depois que as conversas foram evoluindo, eu já não fui mais relacionado. Mas estou bem fisicamente, já treinei com a equipe e me sinto preparado. A decisão de jogar é da comissão, mas espero estar à disposição o quanto antes. O São Paulo ganha com a minha chegada", garantiu.

Culpa do esquema de Ceni?

No Bahia, Cauly viveu seu auge em 2024, quando foi um dos principais nomes da equipe no Campeonato Brasileiro. Já em 2025, perdeu espaço e viu sua minutagem cair, cenário que ele atribuiu à mudança tática.

"A última temporada, esportivamente, não foi a minha melhor. Nos anos anteriores tive mais minutos. Não considero negativa, porque tive bons momentos e fui importante em alguns jogos. Mas é fato que a minutagem menor teve relação com o sistema tático, que mudou, e deixou de existir a posição do meia ofensivo", analisou.

Como Ceni reagiu?

Durante esse período, Cauly foi treinado por Rogério Ceni, ex-goleiro, ex-técnico e ídolo do São Paulo. Quanto a ele, o meia garante que a reação foi totalmente compreensiva em relação à troca de clubes.

"Sempre tive uma relação muito boa com o Rogério. Ele sabe muito bem o que significa quando o São Paulo te liga", afirmou. "Passei um mês e meio com muita ansiedade para que desse certo. Me sinto feliz e orgulhoso de vestir essa camisa", completou.

Ceni, por sua vez, discordou da decisão. Falando sobre a passagem da camisa oito para Caio Alexandre, o técnico deixou claro que não concorda com a saída de Cauly rumo ao São Paulo.

"(A camisa oito) sai de um cara que não devia ter ido embora, que é o Cauly, que deveria estar aqui. Que tem a característica do tradicional oito do Bahia. Hoje o Caio assume", afirmou.

"Ele e Everton são jogadores capacitados para usar essa camisa. Sei o significado, desde Bobô, com essa camisa oito. Acho que foge um pouco da característica do Caio, está mais na característica do Cauly, mas está em boas mãos no sentido técnico. É um jogador que trata bem a bola", completou.

Agora, Cauly aguarda a decisão da comissão técnica para saber se já poderá atuar nas quartas de final do Campeonato Paulista, enquanto inicia um novo capítulo após passagem marcante pelo Bahia.