Ceni critica saída de Cauly após empate do Bahia: "Nunca devia ter ido"

- Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O técnico Rogério Ceni voltou a se posicionar contra a saída do meio-campista Cauly após o empate decepcionante contra o Jacuipense neste sábado, 14. Questionado pelo Portal A TARDE sobre a importância de um jogador como Caio Alexandre herdar a camisa 8, o treinador afirmou que o novo reforço do São Paulo "nunca deveria ter ido embora".

"Ela (a camisa 8) era de alguém que nunca devia ter ido embora, que é o Cauly, que deveria estar aqui e tem a característica do tradicional oito do Bahia, e hoje o Caio assume, tal vez o jogador - ou ele, ou o Everton - tecnicamente capacitados para usar essa camisa, mas para mim o número em si... Eu sei logicamente do significado, desde Bobô, dessa camisa 8, um jogador que pisava mais na área e fazia muitos gols", disse o treinador em entrevista coletiva.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fechado com o São Paulo para atuar emprestado até o final da temporada, Cauly foi o camisa 8 do Tricolor desde a sua chegada, em 2023. "Por coincidência", como afirmou o próprio Ceni, Caio marcou o primeiro gol contra o Jacuipense logo na estreia com a numeração.

"Hoje o Caio coincidentemente faz o primeiro gol com a primeira vez que usa a '8'. Acho que foge um pouco mais da característica dele, tinha mais a característica do Cauly, mas está em boas mãos. Um jogador que tem, ao menos na parte técnica, joga em uma posição de campo diferente do que Bobô jogou, mas ela está em boas mãos", completou.

"Postura não se negocia. Seja no carnaval ou quando for. Não tivemos postura para vencer. O jogo passado [empate com Juazeirense] foi outra história porque não tinha gramado para jogar, mas hoje não teve desculpa. E pegamos um bom time, o melhor dos times do interior que jogamos na primeira fase, que trabalha melhor a bola. Não merecemos, nem tivemos a postura necessária para vencer", criticou o treinador sobre o empate na Arena Fonte Nova.

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 18, às 19h, para encarar o O'Higgins, em Rancagua, no Chile, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores.