Bahia anuncia novo camisa 8 na temporada após saída de Cauly
Mei-campista deixou o Tricolor por empréstimo junto ao São Paulo
Por Lucas Vilas Boas
Numeração que carrega o peso da '10' para o Bahia, a camisa 8 tem um novo dono. Na tarde deste sábado, 14, momentos antes da bola rolar diante do Jacuipense, o Tricolor anunciou que Caio Alexandre herdou o número especial após a saída de Cauly por empréstimo junto ao São Paulo.
Além da numeração que já foi de ídolos históricos como Douglas e Bobô, o volante será o capitão do Esquadrão de Aço no jogo válido pelo Campeonato Baiano, que inicia às 16h, na Arena Fonte Nova. Pela oitava rodada da competição, o técnico Rogério Ceni mandou a equipe considerada reserva para encarar o Leão do Sisal.
Bahia entra em campo com: João Paulo; Gilberto, Fredi, Luiz Gustavo, Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Sanabria e Everaldo. O banco de reservas, contudo, está repleto de jovens da base, como Dell, Kauê Furquim, David Martins, Jota, Sidney, entre outros.
📝 Com novo número de @CaioAlexandre05, nosso Esquadrão tá definido!— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 14, 2026
📺 Assista ao vivo e com imagens na TV Bahêa no YouTube ➡️ https://t.co/9JhP9OMPwy #TudoTemBahia #BBMP pic.twitter.com/TyMRGm61Mm
Se vencer o Jacuipense, o Tricolor alcançará a marca dos 22 pontos, que não é batida desde 2012 na primeira fase do Baianão pela equipe. Com o formato atual do torneio — composto por dez equipes que se enfrentam em grupo único com nove rodadas e que está vigente desde 2017 —, o Esquadrão nunca bateu a marca.
