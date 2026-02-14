Menu
HOME > ESPORTES
O DONO DA 8

Bahia anuncia novo camisa 8 na temporada após saída de Cauly

Mei-campista deixou o Tricolor por empréstimo junto ao São Paulo

Lucas Vilas Boas

14/02/2026 - 15:44 h | Atualizada em 14/02/2026 - 17:37

Imagem ilustrativa da imagem Bahia anuncia novo camisa 8 na temporada após saída de Cauly
-

Numeração que carrega o peso da '10' para o Bahia, a camisa 8 tem um novo dono. Na tarde deste sábado, 14, momentos antes da bola rolar diante do Jacuipense, o Tricolor anunciou que Caio Alexandre herdou o número especial após a saída de Cauly por empréstimo junto ao São Paulo.

Caio Alexandre é o novo camisa 8 do Bahia
Caio Alexandre é o novo camisa 8 do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Além da numeração que já foi de ídolos históricos como Douglas e Bobô, o volante será o capitão do Esquadrão de Aço no jogo válido pelo Campeonato Baiano, que inicia às 16h, na Arena Fonte Nova. Pela oitava rodada da competição, o técnico Rogério Ceni mandou a equipe considerada reserva para encarar o Leão do Sisal.

Bahia entra em campo com: João Paulo; Gilberto, Fredi, Luiz Gustavo, Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Sanabria e Everaldo. O banco de reservas, contudo, está repleto de jovens da base, como Dell, Kauê Furquim, David Martins, Jota, Sidney, entre outros.

Se vencer o Jacuipense, o Tricolor alcançará a marca dos 22 pontos, que não é batida desde 2012 na primeira fase do Baianão pela equipe. Com o formato atual do torneio — composto por dez equipes que se enfrentam em grupo único com nove rodadas e que está vigente desde 2017 —, o Esquadrão nunca bateu a marca.

