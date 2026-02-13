VALE TABU!
Bahia joga por recorde histórico e melhor marca no Baianão desde 2012
Tricolor encara o Jacuipense podendo bater marca que não é batida há 14 anos
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia pode bater um recorde histórico no Campeonato Baiano se vencer o Jacuipense, neste sábado, às 16h. Pela primeira vez com o formato atual do torneio — que está vigente desde 2017, com os nove jogos em turno único —, o Tricolor pode chegar aos 22 pontos conquistados na fase de pontos corridos.
A última vez que o Esquadrão de Aço obteve essa pontuação foi na edição de 2012, quando cada equipe disputou 22 jogos na primeira etapa, e o Bahia foi líder absoluto com 52 pontos. Além da marca, o duelo contra o Leão do Sisal também vale a ampliação da maior invencibilidade do futebol brasileiro.
Pontuação do Bahia na 1ª fase do Baianão desde 2017
- 2017 - 2ª colocação : 21 pontos
- 2018 - 2ª colocação : 20 pontos
- 2019 - 3ª colocação : 15 pontos
- 2020 - 1ª colocação : 18 pontos
- 2021 - 3ª colocação : 15 pontos
- 2022 - 6ª colocação : 12 pontos
- 2023 - 1ª colocação : 21 pontos
- 2024 - 1ª colocação : 19 pontos
- 2025 - 3ª colocação : 18 pontos
O Tricolor é a única equipe da Série A que ainda não perdeu em 2026, com oito triunfos e dois empates em dez jogos. Além da classificação para a semifinal já garantida no Baianão, a situação também é positiva no Brasileirão.
O Bahia vem "exorcizando o fantasma" dos jogos como visitante em 2026 e já venceu os dois primeiros jogos fora de casa, contra Corinthians e Vasco. Para seguir em alta na competição, o Esquadrão encara a Chapecoense e o Vitória nas próximas rodadas, na Arena Fonte Nova.
Após encarar o Jacuipense, o Bahia visita o Atlético de Alagoinhas, lanterna isolado e primeiro rebaixado à Série B. As equipes se enfrentam no dia 22 de fevereiro, um domingo, às 16h, no Estádio Antônio Carneiro.
