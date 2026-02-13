Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VALE TABU!

Bahia joga por recorde histórico e melhor marca no Baianão desde 2012

Tricolor encara o Jacuipense podendo bater marca que não é batida há 14 anos

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/02/2026 - 22:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jogadores do Bahia comemorando gol
Jogadores do Bahia comemorando gol -

O Bahia pode bater um recorde histórico no Campeonato Baiano se vencer o Jacuipense, neste sábado, às 16h. Pela primeira vez com o formato atual do torneio — que está vigente desde 2017, com os nove jogos em turno único —, o Tricolor pode chegar aos 22 pontos conquistados na fase de pontos corridos.

A última vez que o Esquadrão de Aço obteve essa pontuação foi na edição de 2012, quando cada equipe disputou 22 jogos na primeira etapa, e o Bahia foi líder absoluto com 52 pontos. Além da marca, o duelo contra o Leão do Sisal também vale a ampliação da maior invencibilidade do futebol brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pontuação do Bahia na 1ª fase do Baianão desde 2017

  • 2017 - 2ª colocação : 21 pontos
  • 2018 - 2ª colocação : 20 pontos
  • 2019 - 3ª colocação : 15 pontos
  • 2020 - 1ª colocação : 18 pontos
  • 2021 - 3ª colocação : 15 pontos
  • 2022 - 6ª colocação : 12 pontos
  • 2023 - 1ª colocação : 21 pontos
  • 2024 - 1ª colocação : 19 pontos
  • 2025 - 3ª colocação : 18 pontos

Leia Também:

Vira-folha? Campeão pelo Bahia assina com rival que perdeu a final
Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador
Melhor que Barcelona e Real! Bahia é um dos poucos invictos do mundo em 2026

O Tricolor é a única equipe da Série A que ainda não perdeu em 2026, com oito triunfos e dois empates em dez jogos. Além da classificação para a semifinal já garantida no Baianão, a situação também é positiva no Brasileirão.

O Bahia vem "exorcizando o fantasma" dos jogos como visitante em 2026 e já venceu os dois primeiros jogos fora de casa, contra Corinthians e Vasco. Para seguir em alta na competição, o Esquadrão encara a Chapecoense e o Vitória nas próximas rodadas, na Arena Fonte Nova.

Após encarar o Jacuipense, o Bahia visita o Atlético de Alagoinhas, lanterna isolado e primeiro rebaixado à Série B. As equipes se enfrentam no dia 22 de fevereiro, um domingo, às 16h, no Estádio Antônio Carneiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia x Jacuipense ecbahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Bahia comemorando gol
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Jogadores do Bahia comemorando gol
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Jogadores do Bahia comemorando gol
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Jogadores do Bahia comemorando gol
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

x