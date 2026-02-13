Menu
HOME > ESPORTES
CARNAVAL

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

De polêmicas a momentos de lazer: relembre craques de Bahia e Vitória que trocaram os gramados pelos trios elétricos de Salvador

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

13/02/2026 - 13:02 h

Zeca passando mal no carnaval
Zeca passando mal no carnaval -

O Carnaval já começou nas ruas de Salvador em 2026 e no momento a capital baian acaba se tornando o centro das atenções em todo o Brasil.

Todos curtem o período de folia nas ruas da cidade, até os jogadores de futebol da dupla Ba-Vi, que nos últimos anos foram flagrados aproveitando a festa em ruas soteropolitanas, sejam em blocos, camarotes, ou até mesmo no meio da pipoca.

Alguns jogadores da dupla Ba-Vi no Carnaval de Salvador

Zeca (2020)

O lateral-direito Zeca, que acumula passagem tanto pelo Bahia, tanto pelo Vitória, no período que tinha sido recém-contratado pelo Esquadrão, o jogador foi flagrado aparentemente alcoolizado durante um bloco de Carnaval nas ruas de Salvador. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e é lembrado até hoje.

Dudu (2024)

No ano de 2024, o volante Dudu, que hoje é uma das principais peças do Vitória na temporada, também foi flagrado no Ccarnaval de Salvador. Na ocasião, ele se envolveu em uma confusão dentro de um camarote, no circuito Barra-Ondina. Os vídeos viralizaram nas redes sociais.

Dudu em camarote de Salvador
Dudu em camarote de Salvador | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Cauly (2023)

Recentemente de saída do Bahia para reforçar a equipe do São Paulo, Cauly já foi flagrado curtindo o Carnaval de Salvador em 2023, quando aproveitou a sua folga do futebol para curtir a folia no Camarote Salvador, com a sua esposa, e foi visto por fãs na rua

Cauly no meio da folia
Cauly no meio da folia | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Everton Ribeiro (2024)

O craque do Esquadrão de Aço, Éverton Ribeiro foi flagrado curtindo o carnaval no Circuito Dodô em 2024. Ele usou a sua folga para acompanhar Durval Lelys.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Everton Ribeiro (@evertonri)

Tags:

Bahia ba-vi carnaval futebol baiano Salvador vitória

