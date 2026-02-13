CARNAVAL
Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador
De polêmicas a momentos de lazer: relembre craques de Bahia e Vitória que trocaram os gramados pelos trios elétricos de Salvador
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
O Carnaval já começou nas ruas de Salvador em 2026 e no momento a capital baian acaba se tornando o centro das atenções em todo o Brasil.
Todos curtem o período de folia nas ruas da cidade, até os jogadores de futebol da dupla Ba-Vi, que nos últimos anos foram flagrados aproveitando a festa em ruas soteropolitanas, sejam em blocos, camarotes, ou até mesmo no meio da pipoca.
Alguns jogadores da dupla Ba-Vi no Carnaval de Salvador
Zeca (2020)
O lateral-direito Zeca, que acumula passagem tanto pelo Bahia, tanto pelo Vitória, no período que tinha sido recém-contratado pelo Esquadrão, o jogador foi flagrado aparentemente alcoolizado durante um bloco de Carnaval nas ruas de Salvador. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e é lembrado até hoje.
Dudu (2024)
No ano de 2024, o volante Dudu, que hoje é uma das principais peças do Vitória na temporada, também foi flagrado no Ccarnaval de Salvador. Na ocasião, ele se envolveu em uma confusão dentro de um camarote, no circuito Barra-Ondina. Os vídeos viralizaram nas redes sociais.
Cauly (2023)
Recentemente de saída do Bahia para reforçar a equipe do São Paulo, Cauly já foi flagrado curtindo o Carnaval de Salvador em 2023, quando aproveitou a sua folga do futebol para curtir a folia no Camarote Salvador, com a sua esposa, e foi visto por fãs na rua
Everton Ribeiro (2024)
O craque do Esquadrão de Aço, Éverton Ribeiro foi flagrado curtindo o carnaval no Circuito Dodô em 2024. Ele usou a sua folga para acompanhar Durval Lelys.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes