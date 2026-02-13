Vira-folha? Campeão pelo Bahia assina com rival que perdeu a final

- Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Campeão da Copa do Nordeste em 2021 pelo Bahia, o zagueiro Luiz Otávio foi anunciado na tarde desta sexta-feira, 13, como reforço do Ceará. Por coincidência, foi justamente o Vozão que perdeu a final para o Tricolor, que conquistou o tetracampeonato na ocasião.

Aos 33 anos, o defensor estava com pouco espaço no Mirassol, e fez apenas cinco jogos na temporada passada, apesar de ter sido titular durante as duas últimas campanhas na Série B do Brasileirão. Conhecido pela grande estatura, com seus 1,94 m de altura, o atleta também atuou na Chapecoense, Botafogo-SP, Luverdense, Bonsucesso e Bangu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O NOVO REFORÇO É SÓCIO VOZÃO! ⚫⚪



O zagueiro Luiz Otávio agora é do Time do Povo e está pronto para vestir o manto alvinegro! 🏁



Seja Sócio Vozão também!

👉 Acesse: https://t.co/vGSJnDCasu#CearáSC pic.twitter.com/ZIY6tQxF7k — Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 13, 2026

Luiz Otávio foi contratado pelo Bahia em 2021 e logo assumiu a titularidade com o técnico Dado Cavalcanti. O zagueiro participou da campanha do clube na Copa do Nordeste, marcado pelos triunfos nos pênaltis contra Fortaleza e Ceará, na semifinal e final, respectivamente. Luiz Otávio fez 85 jogos pelo Esquadrão, com três gols e uma assistência.

No jogo de ida da decisão, entretanto, o jogador chegou a ser expulso com cartão vermelho e prejudicou o time na derrota por 1 a 0, com gol de Jael, no Estádio Pituaçu. Mesmo suspenso na partida de volta, o Tricolor reverteu o placar e, com defesas do goleiro Matheus Teixeira, superou o adversário nas cobranças de pênaltis.

Agora no lado Alvinegro da força, Luiz Otávio vai disputar a Copa do Nordeste e a Série B do Brasileirão em 2026.