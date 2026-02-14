DEIXOU ESCAPAR
Bahia sofre gol nos acréscimos e empata com o Jacuipense na Fonte Nova
Na estreia com a camisa 8, Caio Alexandre marcou o gol que abriu o placar em Salvador
Por Lucas Vilas Boas
Já classificado às semifinais do Campeonato Baiano e líder da primeira fase, o Bahia ficou no empate por 2 a 2 com o Jacuipense na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada da competição neste sábado, 14.
Caio Alexandre, em sua estreia com a camisa 8, e Erick marcaram para o Tricolor, enquanto Thiago e Gustavo Pereira — que saiu do banco no segundo tempo — balançaram as redes para o time visitante, sendo o último já nos acréscimos.
Com a equipe considerada reserva, o Esquadrão de Aço ampliou a invencibilidade na temporada e segue como único clube da Série A que ainda não perdeu em 2026. No entanto, o empate impediu que o time alcançasse a marca dos 22 pontos, estacionando agora nos 20 após oito rodadas.
Mesmo assim, o Bahia mantém a liderança isolada da primeira fase, soma 20 pontos e continua com o melhor ataque da competição e uma das defesas menos vazadas. A equipe já está garantida no mata-mata e chega à última rodada com a primeira colocação assegurada.
O Jacuipense, por sua vez, subiu para a quinta posição, chegou aos 10 pontos e igualou a pontuação de Porto e Vitória, que aparecem à frente pelos critérios e ainda têm um jogo a menos cada. Na rodada final, o Leão do Sisal encara o Bahia de Feira, em casa, enquanto o Tricolor visita o Atlético de Alagoinhas, ambos no domingo, às 16h.
Antes disso, porém, o Bahia volta as atenções para a Copa Libertadores da América. O time enfrenta o O'Higgins, em Rancagua, no Chile, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar do torneio continental.
