Fim de ciclo: Bahia anuncia transferência de lateral ao Internacional

Siga o A TARDE no Google

Matheus Bahia se despede do Tricolor após 117 jogos e vai para o Internacional - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O lateral-esquerdo Matheus Bahia foi oficialmente anunciado como novo reforço do Internacional neste sábado, 14. O Bahia permanecerá com 40% dos direitos econômicos do atleta, mantendo participação em eventuais negociações futuras.

Aos 26 anos, Matheus Bahia iniciou sua trajetória no Tricolor como Pivete de Aço, destacando-se já nas categorias de base. Como profissional, conquistou títulos, incluindo a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, e se consolidou como peça da equipe.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em sua passagem pelo Bahia, disputou 117 partidas, marcou três gols e distribuiu oito assistências, deixando sua marca na história recente do clube.

Nos últimos três anos, o lateral esteve presente na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo emprestado ao Ceará nas duas últimas temporadas. Com o rebaixamento do clube cearense à Série B, o jogador retorna ao mercado e agora inicia um novo capítulo de sua carreira no Internacional.

O Bahia agradece a Matheus Bahia pelo empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo da trajetória no clube, desejando muito sucesso na nova etapa da carreira.