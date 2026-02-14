Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Fim de ciclo: Bahia anuncia transferência de lateral ao Internacional

Tricolor mantém 40% dos direitos econômicos de Matheus Bahia em negociação com o Internacional

Luan Julião

Por Luan Julião

14/02/2026 - 13:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Matheus Bahia se despede do Tricolor após 117 jogos e vai para o Internacional
Matheus Bahia se despede do Tricolor após 117 jogos e vai para o Internacional -

O lateral-esquerdo Matheus Bahia foi oficialmente anunciado como novo reforço do Internacional neste sábado, 14. O Bahia permanecerá com 40% dos direitos econômicos do atleta, mantendo participação em eventuais negociações futuras.

Aos 26 anos, Matheus Bahia iniciou sua trajetória no Tricolor como Pivete de Aço, destacando-se já nas categorias de base. Como profissional, conquistou títulos, incluindo a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, e se consolidou como peça da equipe.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em sua passagem pelo Bahia, disputou 117 partidas, marcou três gols e distribuiu oito assistências, deixando sua marca na história recente do clube.

Leia Também:

Na luta contra o Z-4, Atlético-GO demite treinador ex-Vitória
Ceni cobra reação imediata: "Temos que buscar o objetivo traçado"
Bahia ou Vitória? Natanzinho Lima revela para quem torce em Salvador

Nos últimos três anos, o lateral esteve presente na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo emprestado ao Ceará nas duas últimas temporadas. Com o rebaixamento do clube cearense à Série B, o jogador retorna ao mercado e agora inicia um novo capítulo de sua carreira no Internacional.

O Bahia agradece a Matheus Bahia pelo empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo da trajetória no clube, desejando muito sucesso na nova etapa da carreira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia futebol brasileiro internacional matheus bahia série a transferência de jogadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Matheus Bahia se despede do Tricolor após 117 jogos e vai para o Internacional
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Matheus Bahia se despede do Tricolor após 117 jogos e vai para o Internacional
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Matheus Bahia se despede do Tricolor após 117 jogos e vai para o Internacional
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Matheus Bahia se despede do Tricolor após 117 jogos e vai para o Internacional
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x