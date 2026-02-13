Menu
CARNAVAL
ESTRELA DO ARROCHA

Bahia ou Vitória? Natanzinho Lima revela para quem torce em Salvador

Presente mais uma vez no Carnaval, artista comentou diversos temas em entrevista ao A TARDE

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

13/02/2026 - 23:09 h | Atualizada em 13/02/2026 - 23:24

Natanzinho Lima, estrela do Arrocha
Natanzinho Lima, estrela do Arrocha -

Entre os vários artistas que estiveram presentes na programação do segundo dia do Carnaval de Salvador, nesta sexta-feira, 13, o cantor de arrocha Natanzinho Lima foi um dos que falou com exclusividade ao Portal A TARDE. Durante a entrevista, o artista revelou, entre outras coisas, qual o seu time preferido na capital baiana.

Antes disso, o cantor disse estar muito feliz por participar do Carnaval de Salvador em mais uma oportunidade. “Segundo ano também aqui em Salvador, primeira vez agora aqui no Camarote Brahma. Tô muito ansioso, muito feliz, a estrutura é grandiosa, a gente fica impressionado. Tô muito feliz e muito ansioso pra fazer esse show.”, afirmou o músico.

Solteira? Bruna Marquezine curte o Carnaval de Salvador sem Shawn Mendes
Jerônimo prestigia abertura oficial do Carnaval do Pelourinho

Natanzinho Lima também falou sobre o momento de sucesso, além do rápido crescimento na carreira nos últimos anos, afirmando que demorou a perceber a proporção do alcance do seu trabalho. Segundo ele, o apoio espiritual foi fundamental para lidar da melhor forma com esse turbilhão de emoções: “Acho que Deus me deu uma missão, que é cantar”.

Ele ainda falou sobre os hits “Morena” e “Saudade do Carai”, lançados por ele e que poderiam concorrer entre as músicas do Carnaval, pouco antes de comentar sobre a presença crescente do Arrocha nas celebrações momescas. Ainda segundo ele, esse é “o melhor momento que o Arrocha vem vivendo”

Bahia ou Vitória?

Natural de Sergipe, o artista de 23 anos é torcedor declarado do Flamengo. No entanto, ele revelou que morou em Salvador durante parte da infância e recebeu conselhos do pai para torcer para um dos times da capital baiana.

“Hoje mesmo eu não sou um cara que acompanha muito, sabe? Mas o time que eu gosto é o Flamengo mesmo. Mas se fosse assim pra Bahia ou Vitória, acho que seria Bahia, né? Desde moleque que eu acompanho. Eu tenho até umas fotos com a camisa do Bahia”, declarou o cantor.

x