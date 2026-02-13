Solteira? Bruna Marquezine curte o Carnaval de Salvador sem Shawn Mendes

Siga o A TARDE no Google

Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre o assunto - Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

A presença de Bruna Marquezine no Carnaval de Salvador voltou a movimentar as redes sociais. Na noite desta sexta-feira, 13, a atriz foi flagrada no camarote Expresso 2222 acompanhada da melhor amiga, Sasha Meneghel, e de João Figueiredo.

O detalhe que chamou atenção foi a ausência do cantor canadense Shawn Mendes, que havia desembarcado com ela em Salvador na quinta-feira, 12.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo com as especulações sobre um possível relacionamento entre os dois artistas, Bruna aproveitou a segunda noite da folia ao lado dos amigos, circulando pelo espaço reservado e curtindo os shows.

| Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

Desembarque em clima de romance



Bruna, de 30 anos, chegou à capital baiana acompanhada do cantor canadense, de 27. A dupla escolheu Salvador para aproveitar o período de Carnaval.

Ao chegar ao hotel onde estão hospedados, a atriz compartilhou uma foto do “aerolook”. No registro, apareceu com camisa listrada, baby look branca, calça larga combinando e chinelo branco.

O que mais chamou a atenção dos fãs foi um detalhe discreto: um pin dourado com as letras “S” e “M” na sandália, apontado como referência às iniciais de Shawn Mendes.

Aparições públicas e encontros recentes



Desde o fim do ano passado, os dois vêm sendo vistos juntos em diferentes ocasiões. Shawn esteve no Brasil no final de 2025, quando participou do Prêmio Earthshot, no Rio de Janeiro, e também passou por Belém durante a COP-30.

Em dezembro, o cantor visitou a Bahia, esteve na casa de Ivete Sangalo e passou o Réveillon ao lado de Bruna.

Apesar das aparições conjuntas, a ida da atriz ao camarote sem o artista reacendeu questionamentos nas redes sociais sobre o status do relacionamento.

Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre o assunto.