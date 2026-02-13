CARNAVAL
Solteira? Bruna Marquezine curte o Carnaval de Salvador sem Shawn Mendes
Atriz foi vista com amigos no Expresso 2222, sem o cantor que chegou com ela à capital baiana
Por Franciely Gomes e Iarla Queiroz
A presença de Bruna Marquezine no Carnaval de Salvador voltou a movimentar as redes sociais. Na noite desta sexta-feira, 13, a atriz foi flagrada no camarote Expresso 2222 acompanhada da melhor amiga, Sasha Meneghel, e de João Figueiredo.
O detalhe que chamou atenção foi a ausência do cantor canadense Shawn Mendes, que havia desembarcado com ela em Salvador na quinta-feira, 12.
Mesmo com as especulações sobre um possível relacionamento entre os dois artistas, Bruna aproveitou a segunda noite da folia ao lado dos amigos, circulando pelo espaço reservado e curtindo os shows.
Desembarque em clima de romance
Bruna, de 30 anos, chegou à capital baiana acompanhada do cantor canadense, de 27. A dupla escolheu Salvador para aproveitar o período de Carnaval.
Ao chegar ao hotel onde estão hospedados, a atriz compartilhou uma foto do “aerolook”. No registro, apareceu com camisa listrada, baby look branca, calça larga combinando e chinelo branco.
O que mais chamou a atenção dos fãs foi um detalhe discreto: um pin dourado com as letras “S” e “M” na sandália, apontado como referência às iniciais de Shawn Mendes.
Aparições públicas e encontros recentes
Desde o fim do ano passado, os dois vêm sendo vistos juntos em diferentes ocasiões. Shawn esteve no Brasil no final de 2025, quando participou do Prêmio Earthshot, no Rio de Janeiro, e também passou por Belém durante a COP-30.
Em dezembro, o cantor visitou a Bahia, esteve na casa de Ivete Sangalo e passou o Réveillon ao lado de Bruna.
Apesar das aparições conjuntas, a ida da atriz ao camarote sem o artista reacendeu questionamentos nas redes sociais sobre o status do relacionamento.
Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre o assunto.
