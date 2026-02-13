Menu
CARNAVAL

Solteira? Bruna Marquezine curte o Carnaval de Salvador sem Shawn Mendes

Atriz foi vista com amigos no Expresso 2222, sem o cantor que chegou com ela à capital baiana

Franciely Gomes e Iarla Queiroz

Por Franciely Gomes e Iarla Queiroz

13/02/2026 - 23:01 h | Atualizada em 13/02/2026 - 23:28

Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre o assunto
A presença de Bruna Marquezine no Carnaval de Salvador voltou a movimentar as redes sociais. Na noite desta sexta-feira, 13, a atriz foi flagrada no camarote Expresso 2222 acompanhada da melhor amiga, Sasha Meneghel, e de João Figueiredo.

O detalhe que chamou atenção foi a ausência do cantor canadense Shawn Mendes, que havia desembarcado com ela em Salvador na quinta-feira, 12.

Mesmo com as especulações sobre um possível relacionamento entre os dois artistas, Bruna aproveitou a segunda noite da folia ao lado dos amigos, circulando pelo espaço reservado e curtindo os shows.

| Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

Desembarque em clima de romance

Bruna, de 30 anos, chegou à capital baiana acompanhada do cantor canadense, de 27. A dupla escolheu Salvador para aproveitar o período de Carnaval.

Ao chegar ao hotel onde estão hospedados, a atriz compartilhou uma foto do “aerolook”. No registro, apareceu com camisa listrada, baby look branca, calça larga combinando e chinelo branco.

O que mais chamou a atenção dos fãs foi um detalhe discreto: um pin dourado com as letras “S” e “M” na sandália, apontado como referência às iniciais de Shawn Mendes.

Leia Também:

Jerônimo prestigia abertura oficial do Carnaval do Pelourinho
Expresso Salvador facilita ida de foliões aos circuitos do Carnaval
Santo Antônio encerra Carnaval com menos queixas de moradores
Rivais? Anitta esclarece briga com Bad Bunny

Aparições públicas e encontros recentes

Desde o fim do ano passado, os dois vêm sendo vistos juntos em diferentes ocasiões. Shawn esteve no Brasil no final de 2025, quando participou do Prêmio Earthshot, no Rio de Janeiro, e também passou por Belém durante a COP-30.

Em dezembro, o cantor visitou a Bahia, esteve na casa de Ivete Sangalo e passou o Réveillon ao lado de Bruna.

Apesar das aparições conjuntas, a ida da atriz ao camarote sem o artista reacendeu questionamentos nas redes sociais sobre o status do relacionamento.

Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre o assunto.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Tags:

Bruna Marquezine e shawn mendes Camarote Expresso 2222 Carnaval de Salvador

