CARNAVAL

Jerônimo prestigia abertura oficial do Carnaval do Pelourinho

Governador destacou importância da folia no Centro Histórico: "É aqui que está a nossa raiz"

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

13/02/2026 - 21:58 h | Atualizada em 13/02/2026 - 22:08

Governo do Estado esteve presente na abertura do Carnaval do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador
Governo do Estado esteve presente na abertura do Carnaval do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) prestigiaram a abertura do Carnaval no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, nesta sexta-feira, 13, que marcou o fortalecimento do circuito Batatinha como um espaço familiar e cultural da capital baiana.

“Estamos apresentando ao Brasil o Carnaval do Pelourinho. Um Carnaval das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência. É aqui que está a nossa raiz, a nossa história e a nossa forma de entender o mundo”, destacou o governador.

Grandes nomes da música baiana estiveram na abertura do evento: Rachel Reis convida Os Gilsons, DJ Prettin D’King e Márcia Short convida Lazzo e Aloísio Menezes. A programação completa pode ser conferida no site www.ba.gov.br.

Por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o Governo do Estado destinou mais de R$ 3 milhões para o Carnaval do Pelourinho, com a contratação de 87 atrações, fortalecendo uma programação diversa e plural. Bruno Monteiro, o secretário da pasta, destacou que o circuito Batatinha tem um papel estratégico na folia:

“Pelourinho é o lugar onde celebramos a cada ano um carnaval mais diverso do ponto de vista de ritmos, de atrações e de públicos. São cinco dias de festa, mais de 150 atrações e 250 horas de música, desde os bailinhos infantis aos palcos. Um lugar que respira arte”.

Ações de cuidado no Pelô

Além da programação cultural, o Governo do Estado promove ações de cuidado e cidadania no circuito, como a presença da unidade móvel do Centro Nelson Mandela, da Tenda “Oxe, Me Respeite”, a articulação com a campanha “Se liga ou eu ligo 180” e o projeto “Cuidar de Quem Cuida”, voltado às trabalhadoras do Carnaval.

As ações reforçam o compromisso com o enfrentamento às violações de direitos e com a promoção de um Carnaval mais seguro e respeitoso para todos.

