Jerônimo prestigia abertura oficial do Carnaval do Pelourinho

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) prestigiaram a abertura do Carnaval no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, nesta sexta-feira, 13, que marcou o fortalecimento do circuito Batatinha como um espaço familiar e cultural da capital baiana.

“Estamos apresentando ao Brasil o Carnaval do Pelourinho. Um Carnaval das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência. É aqui que está a nossa raiz, a nossa história e a nossa forma de entender o mundo”, destacou o governador.

Grandes nomes da música baiana estiveram na abertura do evento: Rachel Reis convida Os Gilsons, DJ Prettin D’King e Márcia Short convida Lazzo e Aloísio Menezes. A programação completa pode ser conferida no site www.ba.gov.br.

Por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o Governo do Estado destinou mais de R$ 3 milhões para o Carnaval do Pelourinho, com a contratação de 87 atrações, fortalecendo uma programação diversa e plural. Bruno Monteiro, o secretário da pasta, destacou que o circuito Batatinha tem um papel estratégico na folia:

“Pelourinho é o lugar onde celebramos a cada ano um carnaval mais diverso do ponto de vista de ritmos, de atrações e de públicos. São cinco dias de festa, mais de 150 atrações e 250 horas de música, desde os bailinhos infantis aos palcos. Um lugar que respira arte”.

Ações de cuidado no Pelô

Além da programação cultural, o Governo do Estado promove ações de cuidado e cidadania no circuito, como a presença da unidade móvel do Centro Nelson Mandela, da Tenda “Oxe, Me Respeite”, a articulação com a campanha “Se liga ou eu ligo 180” e o projeto “Cuidar de Quem Cuida”, voltado às trabalhadoras do Carnaval.

As ações reforçam o compromisso com o enfrentamento às violações de direitos e com a promoção de um Carnaval mais seguro e respeitoso para todos.