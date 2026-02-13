Menu
TRANSPORTE PARA A FESTA

Expresso Salvador facilita ida de foliões aos circuitos do Carnaval

No primeiro dia da festa, na quinta-feira, 12, mais de 12,7 mil usuários utilizaram a operação

Redação

Por Redação

13/02/2026 - 21:36 h

Modal de transporte seguirá em funcionamento até terça, 17.
Modal de transporte seguirá em funcionamento até terça, 17.

Foliões que escolheram o Expresso Salvador para chegar aos circuitos do Carnaval têm elogiado a praticidade do serviço. No primeiro dia da festa, na quinta-feira, 12, mais de 12,7 mil usuários utilizaram a operação. O modal de transporte seguirá em funcionamento até terça, 17, atendendo quem vai tanto para o circuito Dodô (Barra/Ondina) quanto para o Osmar (Campo Grande).

Nesta sexta, 13, segundo dia oficial do Carnaval de Salvador, a psicóloga Flávia Santos de Sousa, de 41 anos, moradora do bairro de São Marcos, afirmou que utiliza o serviço desde a implantação.

“Gosto muito e considero seguro. Fico mais tranquila para deixar meu carro e vir para a festa sem preocupação. Sempre embarco aqui no Salvador Shopping, principalmente pela facilidade do estacionamento gratuito. O embarque é organizado e o acesso ao circuito acontece de forma rápida”, completou a foliã.

Turista do Recife (PE), o arquiteto Gleidson Dantas está em Salvador pela primeira vez e pesquisou alternativas antes de escolher o transporte.

“Soube do Expresso Salvador pela internet, ao buscar opções de acesso aos camarotes. Encontramos todas as informações, inclusive sobre a parceria que garante o estacionamento do veículo, e optamos por esse serviço por conta da proximidade com o camarote que vamos utilizar. Estou gostando muito. O ônibus com ar-condicionado torna tudo mais tranquilo, não há comparação”, contou.

Gleidson conta que já vivenciou a experiência do Galo da Madrugada, bloco que desfila no carnaval recifense, e que já passou por dificuldade de acesso aos camarotes e de encontrar estacionamentos. “Aqui, além da comodidade, senti mais organização e facilidade no deslocamento. Mesmo sendo a primeira vez, todas as informações foram claras”, emendou.

Sua esposa, Cecília Dantas, também aprovou a experiência. “O serviço é pontual, confortável e evita o estresse de procurar vaga nas proximidades da festa”, afirmou.

Neste ano, o bilhete custa R$ 24 por trecho, válido para ida ou volta, e pode ser adquirido nas lojas dos shoppings participantes.
Neste ano, o bilhete custa R$ 24 por trecho, válido para ida ou volta, e pode ser adquirido nas lojas dos shoppings participantes.

Agilidade

O serviço conta com linhas diretas que saem dos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela com destino aos circuitos oficiais. No último dia de festa, na terça, 17, o funcionamento será das 12h às 6h do dia seguinte, com saídas a cada 20 minutos. Todos os ônibus são equipados com ar-condicionado e 100% adaptados para acessibilidade.

Neste ano, o bilhete custa R$ 24 por trecho, válido para ida ou volta, e pode ser adquirido nas lojas dos shoppings participantes. O valor inclui estacionamento gratuito até o encerramento da operação diária. Também é possível comprar pelo aplicativo KIM, com recarga do cartão ou emissão de bilhete virtual por meio de QR Code, apresentado no embarque. Mais informações sobre o Expresso Salvador podem ser adquiridas por meio do Instagram (@ExpressoSalvador).

x