Vai reverter? Ceni aposta na classificação do Bahia na Libertadores

Rogério Ceni mantém confiança e acredita que Bahia ainda pode virar o duelo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No primeiro jogo da 2ª fase da Copa Libertadores da América, o Bahia foi derrotado e precisará reverter o placar na Arena Fonte Nova caso ainda queira sonhar com uma vaga na fase de grupos da “Glória Eterna”.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni afirmou que, diante do desempenho “desastroso” no primeiro tempo, o resultado “não foi das piores”. Segundo o treinador, “quando você faz um jogo tão abaixo, como nosso primeiro tempo, e volta com apenas 1 a 0 contra, tem que agradecer, trabalhar e recomeçar".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O comandante tricolor destacou que a atuação na etapa inicial foi tão aquém da rotação planejada, com erros considerados “básicos”, que o O’Higgins poderia até ter marcado mais um gol e se aproximado de liquidar o confronto. Ainda assim, pelo apresentado, o resultado mantém a confiança de que o Bahia pode reverter a situação e conquistar a classificação.

“Mas é um 1 a 0 que na Libertadores acontece bastante, e temos confiança de que podemos reverter. Vamos contar com nosso torcedor para isso”, garantiu o treinador.

Vamos tentar corrigir durante a semana. O objetivo principal é o retorno à Libertadores. Não podemos desanimar Rogério Ceni - técnico do Bahia

Com o resultado no Chile, o Bahia precisará vencer por dois gols de diferença na Arena Fonte Nova, na próxima quarta-feira, 25, às 19h, para garantir vaga direta na terceira fase preliminar da Libertadores. Um triunfo simples levará a decisão para a disputa de pênaltis.

Antes disso, o Tricolor de Aço entra em campo pelo Campeonato Baiano neste sábado, 21, contra o Atlético de Alagoinhas, com uma equipe alternativa, visando poupar os titulares para o duelo decisivo da Libertadores.