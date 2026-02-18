Ceni detona atuação do Bahia no Chile: "Primeiro tempo desastroso"

- Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A invencibilidade do Bahia em 2026 chegou ao fim na noite desta quarta-feira. Na estreia pela Libertadores, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 pelo O’Higgins, fora de casa, e saiu em desvantagem no confronto que será decidido na próxima semana, na Arena Fonte Nova.

Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni classificou o primeiro tempo como "desastroso", admitiu que a equipe não conseguiu executar o plano e reconheceu que o início ruim comprometeu toda a estratégia pensada para explorar os espaços com em velocidade 'Kike' Olivera e Ademir.

Um primeiro tempo desastroso, não conseguimos desde o começo. Eles poderiam ter feito até mais que um gol no primeiro tempo Rogério Ceni

"Tivemos que fazer uma mudança cedo para ter mais controle de jogo. Acho que foi uma noite em que muitas peças não jogaram bem, foram mal individualmente. Tivemos também poucas chances de gol. Mas é um 1 a 0 que na Libertadores acontece bastante, e temos confiança de que podemos reverter. Vamos contar com nosso torcedor para isso", garantiu Ceni.

O treinador também explicou a escolha por Erick para ser titular no lugar do suspenso Everton Ribeiro. O volante terminou substituído por Caio Alexandre aos 31 minutos do primeiro tempo.

"Eu tinha quatro opções: Erick, Caio, Nestor e David Martins. Cada um tem uma característica de jogo. O gol cedo muda muito nossa ideia. Era para ter bola em Kike e Ademir atacando o espaço. Como saímos com o gol cedo, eles baixaram linhas, e passamos a precisar de mais alguém para construção. Achei arriscado começar com o Caio, mas ele treinou pouco nessa função. Quando o Erick saiu, poderia ter sido outro jogador porque o time estava muito mal no começo do jogo - iniciou Ceni", comentou.

"O Kike recebeu muitas bolas sozinho. Então colocamos o Caio para fazer do Kike um segundo atacante, e abrir espaço para o Juba receber essa bola. No resto do primeiro tempo amenizou, depois melhorou bastante no segundo tempo. O Juba chegou mais no fundo, criamos chances pelo lado esquerdo. Mas a mudança foi principalmente para dar mais qualidade ao meio de campo. Mas, repito, hoje foi uma atuação abaixo. Talvez o único que jogou dentro da média foi o Nico Acevedo. De resto, estivemos abaixo do padrão. Dentro do primeiro tempo que nós fizemos, acho que a situação ainda não foi das piores", completou.

Depois de ser derrotado nesta quarta-feira, o Bahia precisa ganhar por dois gols de vantagem para se classificar no jogo de volta (triunfo simples leva a partida para os pênaltis). As equipes duelam às 19h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.