Kike Olivera expõe "surpresa" com o O'Higgins e promete reação
Atacante admite surpresa com gol cedo do rival e projeta reação do Bahia no jogo de volta
Por Téo Mazzoni
O gol relâmpago do O’Higgins nos primeiros minutos do jogo de ida da 2ª fase da pré-Libertadores acabou com os planos do técnico Rogério Ceni para o confronto e surpreendeu o Bahia. Ao menos, foi o que afirmou Kike Olivera após a partida.
Depois do apito final, o atacante uruguaio garantiu que o gol marcado logo no início não era esperado, surpreendendo o Esquadrão e alterando a estratégia planejada para o duelo.
O adversário nos surpreendeu, não esperávamos esse gol cedo
No entanto, apesar da surpresa provocada pelo O’Higgins, Kike assegurou que o Bahia vai reverter a derrota na Arena Fonte Nova. O atacante destacou que é “um revés que afeta”, mas afirmou estar confiante de que, com um pouco mais de esforço, o Tricolor de Aço conquistará a vitória em casa.
“É uma derrota que nos afeta muito, mas sabemos que temos a revanche em casa e podemos reverter [...] Com um pouco do que fizemos aqui e mais esforço, estou seguro de que vamos ganhar em casa”, completou.
Precisando reverter o placar para seguir adiante na Copa Libertadores e sonhar com uma vaga na fase de grupos, o duelo decisivo será realizado na próxima quarta-feira, 25, às 19h, diante da torcida azul, vermelha e branca, na Arena Fonte Nova.
