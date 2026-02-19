Brasil enfrenta o Egito no último amistoso antes da Copa do Mundo

Uma semana antes da estreia na Copa do Mundo, Brasil enfrentará o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrentará o Egito no dia 6 de junho, no Huntington Bank Field, em Cleveland. O amistoso será disputado uma semana antes do primeiro compromisso brasileiro no Mundial, diante do Marrocos.

A partida encerra a preparação da Seleção para a competição, na qual a Amarelinha busca ampliar sua hegemonia como maior campeã da Copa do Mundo da FIFA, torneio que já conquistou cinco vezes (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e do qual é a única participante em todas as edições.

Adversário do Brasil, o Egito chega ao duelo respaldado por sua tradição no continente africano. A equipe é a maior vencedora da Copa Africana de Nações, com sete títulos, e também disputará o Mundial de 2026. Os egípcios estão no Grupo G, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A seleção do norte da África conta com o protagonismo de Mohamed Salah e reúne nomes como Omar Marmoush, Mahmoud Trézéguet e Mostafa Mohamed, em um elenco que combina juventude e experiência. Historicamente, o país também marcou presença ao se tornar a primeira seleção africana e do Oriente Médio a disputar uma Copa do Mundo, em 1934.

O confronto terá ainda o peso do retrospecto. Desde 1960, as seleções se enfrentaram seis vezes, todas com vitória brasileira. O duelo mais emblemático ocorreu em 15 de junho de 2009, pela Copa das Confederações, em Bloemfontein, quando o Brasil venceu por 4 a 3, com gols de Kaká (duas vezes), Luís Fabiano e Juan. Os demais encontros foram amistosos, sendo o mais recente em 2011.