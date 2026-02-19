Menu
MARTA 40 ANOS

Rainha Marta faz 40 anos: conheça história da lenda que mudou o futebol mundial

Com medalhas olímpicas e seis prêmios da Fifa, Marta solidifica seu legado como a rainha do futebol mundial

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/02/2026 - 11:21 h

Marta pela Seleção Brasileira
Marta pela Seleção Brasileira -

Marta Vieira da Silva, ou, para os mais íntimos, Rainha Marta, nasceu em 19 de fevereiro de 1986. Começou sua trajetória no futebol cedo, aos 13 anos, atuando pelo CSA de Alagoas. Após se destacar, foi para o Vasco da Gama, onde defendeu o Cruz-maltino entre 2000 e 2001, antes de seguir para o Santa Cruz, de Belo Horizonte.

No dia em que Marta completa 40 anos, o portal A TARDE relembra a carreira da rainha do futebol, seus seis prêmios de melhor do mundo e as conquistas pela Seleção Brasileira.

Marta permaneceu dois anos na equipe mineira antes de se transferir para o Umeå IK, da Suécia. Foi lá que começou a construir seu legado como rainha do futebol, atuando entre os anos de 2004 e 2008.

Saindo da Europa, Marta teve uma passagem marcante pelo Santos, inicialmente por empréstimo e depois em definitivo. Após uma temporada no Peixe, teve uma breve passagem pelos Estados Unidos no FC Gold Pride, em 2010, retornando ao Santos no mesmo ano.

Em 2011, após defender o New York Flash, Marta retornou ao futebol sueco para uma jornada de cinco temporadas. Defendeu clubes como Tyresö FF e FC Rosengård entre 2012 e 2016, acumulando 112 partidas e 66 gols em solo sueco.

Mais tarde, em 2017, a Rainha voltou aos Estados Unidos para defender as cores do Orlando Pride. No clube, estabeleceu uma verdadeira hegemonia, onde atua até hoje. Já são mais de 150 partidas e 47 gols marcados, chegando à sua décima temporada pela equipe.

Seleção Brasileira

Marta mostrou ao mundo por que é considerada a maior de todos os tempos. Vestindo a "Amarelinha", conquistou dois ouros em Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007) e quatro títulos da Copa América (2003, 2010, 2018 e 2025). Além disso, ostenta três medalhas de prata olímpicas (Atenas 2004, Pequim 2008 e Paris 2024) e o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2007.

Prêmios Individuais

A Rainha do Futebol foi eleita seis vezes a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA (de 2006 a 2010 e em 2018), consolidando-se como a maior da história.

  • Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-20: 2004
  • Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018
  • Copa do Mundo Feminina – Bola de Ouro e Chuteira de Ouro: 2007
  • FIFPro World XI: 2016, 2017, 2019 e 2021
  • Melhor Jogadora da Década (IFFHS): Mundial e CONMEBOL
  • Prêmios Recentes: Bola de Prata (Hors Concours) 2024; Prêmio Marta da FIFA 2024; Melhor Jogadora da Copa América Feminina 2025.

