Real Madrid envia provas de racismo contra Vini Jr. à Uefa

Caso Vini Jr. ganha força após ação oficial do Real Madrid - Foto: FILIPE AMORIM / AFP

O caso de racismo contra Vinícius Jr. durante a partida entre Real Madrid e Benfica, pela Liga dos Campeões da UEFA, em Lisboa, ganhou novos desdobramentos institucionais. O clube espanhol encaminhou à UEFA todas as imagens e evidências relacionadas aos ataques e cobra rigor na apuração do episódio.

Segundo a denúncia, o atacante brasileiro teria sido alvo de insultos racistas logo após marcar o gol da vitória. O caso teria envolvido tanto torcedores quanto o jogador Prestianni, do Benfica. A gravidade da situação levou o árbitro François Letexier a interromper o confronto por cerca de dez minutos, seguindo o protocolo antirracismo da entidade europeia.

O incidente ocorreu no segundo tempo, quando Vinícius Jr. comemorou próximo à torcida portuguesa após balançar as redes. A reação provocou um empurra-empurra entre atletas das duas equipes, e o brasileiro acabou advertido com cartão amarelo. Em meio ao tumulto, o jogador relatou ter ouvido as ofensas e comunicou imediatamente à arbitragem.

Durante a paralisação, companheiros de equipe, entre eles Kylian Mbappé, cercaram o atacante em gesto de apoio. Do lado adversário, o técnico José Mourinho também foi visto conversando com o brasileiro enquanto a partida estava interrompida.

Mesmo após a retomada do jogo, o ambiente permaneceu hostil. A cada toque de Vinícius Jr. ou Mbappé na bola, parte da torcida reagia com vaias, e objetos chegaram a ser arremessados em direção ao gramado.

Em comunicado oficial, o Real Madrid reforçou que não tolerará novos episódios e destacou a colaboração com as autoridades esportivas:

"O Real Madrid CF anuncia que hoje forneceu à UEFA todas as provas disponíveis relativas aos incidentes ocorridos na última terça-feira, 17 de fevereiro, durante o jogo da Liga dos Campeões que a nossa equipe disputou em Lisboa contra o Benfica.

Nosso clube cooperou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os episódios inaceitáveis de racismo ocorridos durante aquela partida.

O Real Madrid agradece o apoio unânime, o carinho e o afeto que o nosso jogador Vinicius Jr. tem recebido de todos os setores do futebol mundial.

O Real Madrid continuará trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade."

A definição sobre possíveis punições dependerá do relatório oficial da arbitragem e da análise das provas apresentadas. Entre as sanções previstas estão multas e a eventual interdição de setores do estádio em Lisboa.