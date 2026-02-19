DENÚNCIA FORMAL
Real Madrid envia provas de racismo contra Vini Jr. à Uefa
Clube envia imagens à UEFA após ofensas a Vinícius Jr. em duelo com o Benfica pela Champions League
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
O caso de racismo contra Vinícius Jr. durante a partida entre Real Madrid e Benfica, pela Liga dos Campeões da UEFA, em Lisboa, ganhou novos desdobramentos institucionais. O clube espanhol encaminhou à UEFA todas as imagens e evidências relacionadas aos ataques e cobra rigor na apuração do episódio.
Segundo a denúncia, o atacante brasileiro teria sido alvo de insultos racistas logo após marcar o gol da vitória. O caso teria envolvido tanto torcedores quanto o jogador Prestianni, do Benfica. A gravidade da situação levou o árbitro François Letexier a interromper o confronto por cerca de dez minutos, seguindo o protocolo antirracismo da entidade europeia.
O incidente ocorreu no segundo tempo, quando Vinícius Jr. comemorou próximo à torcida portuguesa após balançar as redes. A reação provocou um empurra-empurra entre atletas das duas equipes, e o brasileiro acabou advertido com cartão amarelo. Em meio ao tumulto, o jogador relatou ter ouvido as ofensas e comunicou imediatamente à arbitragem.
Durante a paralisação, companheiros de equipe, entre eles Kylian Mbappé, cercaram o atacante em gesto de apoio. Do lado adversário, o técnico José Mourinho também foi visto conversando com o brasileiro enquanto a partida estava interrompida.
Mesmo após a retomada do jogo, o ambiente permaneceu hostil. A cada toque de Vinícius Jr. ou Mbappé na bola, parte da torcida reagia com vaias, e objetos chegaram a ser arremessados em direção ao gramado.
Leia Também:
Em comunicado oficial, o Real Madrid reforçou que não tolerará novos episódios e destacou a colaboração com as autoridades esportivas:
"O Real Madrid CF anuncia que hoje forneceu à UEFA todas as provas disponíveis relativas aos incidentes ocorridos na última terça-feira, 17 de fevereiro, durante o jogo da Liga dos Campeões que a nossa equipe disputou em Lisboa contra o Benfica.
Nosso clube cooperou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os episódios inaceitáveis de racismo ocorridos durante aquela partida.
O Real Madrid agradece o apoio unânime, o carinho e o afeto que o nosso jogador Vinicius Jr. tem recebido de todos os setores do futebol mundial.
O Real Madrid continuará trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade."
A definição sobre possíveis punições dependerá do relatório oficial da arbitragem e da análise das provas apresentadas. Entre as sanções previstas estão multas e a eventual interdição de setores do estádio em Lisboa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes