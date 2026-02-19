Menu
DEPARTAMENTO MÉDICO

Vitória perde três titulares por lesão antes de jogo no Baianão

O Vitória divulgou uma lista de atualizações sobre o Departamento Médico do clube

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/02/2026 - 9:11 h | Atualizada em 19/02/2026 - 12:08

Time titular do Vitória
Time titular do Vitória -

Momentos antes de entrar em campo contra o Bahia de Feira, que terminou com o placar de 1 a 0 para o Vitória, pela oitava rodada do Campeonato Baiano, nesta quarta-feira, 18. O Leão da Barra divulgou atualizações sobre o Departamento Médico com os desfalques do volante Dudu, do lateral Luan Cândido e do goleiro Gabriel Vasconcelos.

Desfalques do Vitória

Peça fundamental no elenco do Vitória, o volante Dudu sentiu um desconforto na coluna após um trauma no treinamento de segunda-feira, 16, por isso foi vetado da partida.

O lateral-direito Luan Cândido apresentou dores no joelho após o treino.

O goleiro Gabriel Vasconcelos, titular durante o início da temporada da equipe titular do Vitória, apresentou desconforto na panturrilha e também foi vetado.

Jair Ventura impõe alerta para próximo jogo do Vitória: “Pés no chão"
Vai reverter? Ceni aposta na classificação do Bahia na Libertadores
Ceni explica por que barrou Caio Alexandre entre os titulares

Departamento Médico

O Vitória ainda tem atletas dentro do departamento médico.

  • Claudinho - Em transição após lesão no joelho esquerdo.
  • Fintelmann - Em transição após reabilitação de processo pós-cirúrgico.
  • Jamerson - Estágio final de transição após reabilitação do tornozelo

Próximo compromisso

O Vitória entra em campo contra o Galícia, no próximo domingo, 22. A partida está marcada para às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

