Jair Ventura impõe alerta para próximo jogo do Vitória: “Pés no chão"

Após o resultado positivo do Vitória diante do Bahia de Feira, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, o técnico Jair Ventura comemorou o triunfo, ressaltando a raça e a força do elenco. No entanto, o treinador manteve os pés no chão e já projetou o jogo de domingo, 22, contra o Galícia.

Dificuldade do jogo

Jair Ventura exaltou a atuação do goleiro do Bahia de Feira e citou as diferenças deste confronto em relação ao jogo contra a Juazeirense, que terminou com vitória por 4 a 0 para o Vitória.

“O que poderia ter sido diferente de hoje para o 4 a 0 foi que, naquela ocasião, fizemos um gol com 10 minutos. Hoje, o goleiro deles fez uma série de defesas, mas o time foi resiliente e persistente. Jogamos no campo do adversário o tempo todo e conseguimos o que o futebol pede, que é o resultado. O Vitória vence e dá um passo importante para a classificação".

Time para o próximo jogo

Jair Ventura afirmou que a estratégia para a próxima partida é manter a equipe titular, diante da importância do confronto contra o Galícia.

“Minutagem, não, porque a gente precisa vencer. A ideia é manter a equipe para ganhar entrosamento também para o restante do ano e conseguir o resultado com o time que entendemos ser o ideal".

Retorno de Lucas Arcanjo

Ventura foi questionado sobre o retorno de Lucas Arcanjo ao time titular após um período no departamento médico.

“A bola praticamente não foi ao gol, mas eu o parabenizei e fiquei muito feliz com a volta dele. É difícil um jogador ficar no departamento médico durante todo o tempo que ele ficou, sendo um cara tão identificado com o clube".

Estreia de Emmanuel Martínez como titular

O técnico comentou a primeira partida de Emmanuel Martínez entre os onze iniciais, ressaltando sua importância tática e a característica que possibilitou o gol.

“Importante o gol, sempre importante. Ele também deu muita mobilidade pelo campo. É um cara ‘formiguinha’: onde você olha, ele está; marca e pisa na área".

Situação de Marinho

Jair Ventura também comentou o processo de adaptação e ritmo de jogo do atacante Marinho:

“A nossa prioridade é o Vitória. O Marinho é um ídolo, é uma referência, mas um nunca é mais importante que 33. Então, minha prioridade no momento é a classificação. O Marinho não está no seu melhor momento, teve sua minutagem e, quando a gente achar o momento ideal, ele joga. Eu não posso dar ritmo para ele e ficar fora da semifinal. Tenho que pensar no Vitória".