Vitória vence Bahia de Feira por 1 a 0 e ganha tranquilidade no Baiano

O Vitória recebeu o Bahia de Feira no Barradão na noite desta quarta-feira, 18, em partida válida pela oitava e penúltima rodada do Campeonato Baiano, e venceu sem grandes dificuldades. Com gol do argentino Emmanuel Martínez, o Leão garantiu mais três pontos e pulou para a segunda colocação da primeira fase do Baianão, atrás apenas do Bahia, que ainda está invicto na competição.

Como chegaram as equipes

Sem entrar em campo desde terça-feira, 10, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo, também no Barradão, o Vitória foi escalado com força máxima para o duelo desta quarta-feira. Jair Ventura tentou repetir os titulares que estiveram em campo contra o Rubro-Negro Carioca, mas precisou fazer três alterações devido a problemas físicos.

No gol, Gabriel Vasconcelos foi vetado da partida por conta de um desconforto na panturrilha, dando lugar a Lucas Arcanjo, que voltou a ser titular após uma lesão sofrida em outubro de 2025, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

O volante Dudu e o zagueiro Luan Candido também ficaram de fora da relação por conta de dores relatadas após o treino da última segunda-feira, 16. O meio-campista se queixou de dores na coluna depois de um trauma, enquanto o defensor apresentou dores no joelho.

Jair Ventura optou pelo argentino Emmanuel Martínez para substituir Dudu, enquanto Neris foi o escolhido para a vaga de Luan Candido na zaga.

Por sua vez, o Bahia de Feira veio a campo com cinco alterações em relação à vitória por 6 a 1 contra o Barcelona de Ilhéus, a maior goleada do Baianão até o momento. Pedrão, Alex Cazumba, Matheus Vitor, Luciano Grafite e Arthur Martins, que marcou três vezes na última partida e é o artilheiro da equipe na competição, com cinco gols, deram lugar a Elivelton, Guilherme Bastos, Fernando Victor, Junior Santos e Dodô.

O jogo

Como esperado por conta do fator casa e pela superioridade financeira, e consequentemente técnica, o Vitória foi superior ao Bahia de Feira em grande parte do jogo, apesar de ter dificuldades para criar boas oportunidades no campo de ataque. Sem muita inspiração, o Leão não abriu o placar na primeira etapa e saiu para o intervalo sob vaias da torcida.

Para tentar construir a vantagem no placar, Jair Ventura optou por uma postura mais ofensiva logo no início da segunda etapa, tirando Neris para a entrada de Aitor Cantalapiedra e trocando Nathan Mendes por Mateus Silva, um lateral de maior presença no campo de ataque.

O treinador João Carlos Ângelo, por sua vez, respondeu com a entrada do artilheiro Arthur Martins no lugar de Fernando Victor.

Apesar das alterações, a tônica do jogo seguiu praticamente a mesma da primeira etapa: domínio do Vitória e pouca agressividade no campo de ataque.

Ainda na busca pelo resultado, Jair Ventura tirou Erick para a entrada de Marinho e promoveu a entrada de Osvaldo no lugar de Renato Kayzer. Em um dos ataques do Leão, aos 29 minutos do segundo tempo, a bola sobrou na entrada da área e o argentino Emmanuel Martínez acertou um chute rasteiro para abrir o placar.

Após o gol, Jair Ventura colocou o atacante Lucas Silva no lugar de Matheuzinho para dar velocidade ao lado esquerdo do ataque. O Vitória, no entanto, não conseguiu ampliar a vantagem e venceu pelo placar mínimo.

Próximos desafios

Com o resultado, o Rubro-Negro se garante na segunda colocação do Campeonato Baiano com 13 pontos, três a mais que o Jacuipense, primeiro time fora da zona de classificação para a fase de mata-mata do torneio.

O próximo desafio do Leão na competição é contra o Galícia, novamente no Barradão, válido pela última rodada da primeira fase. A partida será disputada no domingo, 22, às 16h.

No Brasileirão, o Vitória só volta a campo na próxima quarta-feira, 25, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.