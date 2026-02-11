Menu
ESPORTES
MANDOU BEM

Líder em duelos, Dudu se destaca na 1ª chance como titular no ano

Volante de 26 anos começou entre os 11 iniciais contra o Flamengo

João Grassi

Por João Grassi

11/02/2026 - 16:14 h

Dudu sendo marcado por Lucas Paquetá
Dudu sendo marcado por Lucas Paquetá -

Apesar de ter sido derrotado por 2 a 1 para Flamengo no Barradão, nesta noite de terça-feira, 10, o Vitória apresentou pontos positivos na partida válida pela 3ª rodada da Série A. Um dos destaques foi o meio-campista Dudu, escalado como titular pela primeira vez na temporada.

De acordo com o aplicativo Sofascore, Dudu tirou a maior nota (7.4) entre os atletas do Vitória — empatado com Matheuzinho —, que participaram do jogo. O volante novamente saiu sem levar cartão amarelo e acumula apenas um nos cinco compromissos que atuou em 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dudu foi o jogador do Leão que mais acertou passes no campo adversário (17/24) e o atleta que mais venceu duelos (15/20) considerando os dois times. Além disso, não cometeu nenhuma falta e conseguiu quatro recuperações de bola. Ele atuou por 79 minutos e foi substituído pelo estreante Emmanuel Martínez.

Leia Também:

Jair Ventura aponta "segredo" para manter regularidade e avalia Marinho
Baralhas vê injustiça em derrota do Vitória para o Flamengo
Jair Ventura vê Vitória "implacável" e afirma: "Melhor que o Flamengo"

Por que Dudu saiu antes do fim?

Durante entrevista coletiva no Barradão, Jair Ventura explicou sobre a saída de Dudu. Antes, o técnico rubro-negro elogiou o desempenho do camisa 21 e afirmou que "adora" jogadores com o perfil dele.

Dudu em ação contra o Flamengo
Dudu em ação contra o Flamengo | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Feliz demais pelo Dudu. Eu só precisava dessa confiança dele, de ter ele mais equilibrado. Os meus anjinhos conseguiram entrar na mente dele, conseguimos segurar ele. Eu adoro jogador com as características dele. A saída dele hoje foi por causa do cansaço, é muito difícil jogar em alto nível contra uma equipe tão qualificada", enalteceu Jair.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta as atenções para o duelo contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, 18, às 21h30, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano.

x