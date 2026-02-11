Jair Ventura aponta "segredo" para manter regularidade e avalia Marinho

Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória lutou, mas acabou derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo no Barradão, nesta terça-feira, 10, pela 3ª rodada da Série A. Apesar do resultado negativo, Jair Ventura elogiou o desempenho da equipe e projetou um "grande ano" se essa performance for repetida na sequência do Campeonato Brasileiro.

Durante entrevista coletiva, o técnico rubro-negro afirmou que manter a regularidade de atuações neste nível é "o grande segredo" para o Leão. Ele apontou a importância de, segundo ele, "não escolher jogos" e sempre "competir durante 90 minutos".

"Esse é nosso grande segredo agora. Não temos que esperar uma goleada para dar resposta como foi ano passado. Não temos o direito de escolher jogos para jogar, principalmente de não competir. Temos que competir e ser organizados durante os 90 minutos. Hoje sofremos dois gols e não desorganizamos. Colocamos a bola no chão e quase empatamos, perdemos um pênalti. Essa é nossa lição, encarar todos os adversários como encaramos o Flamengo", analisou.

Se a gente jogar sempre assim, vamos ficar mais perto de nossas vitórias. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Jair também comentou sobre jogadores recém chegados ainda em preparação, além dos que voltaram de lesão. Para o treinador, o elenco está ganhando mais opções e tende a crescer com esses reforços, à exemplo de Marinho, que ainda se recondiciona fisicamente.

"Perdemos o Renzo [López], então o Fabri está quebrando um galho ali. Faz falta um jogador da posição. Marinho também não está na melhor forma, ainda está 'nota 6' e eu preciso dele 'nota 10'. Martínez fez a estreia dele, Edu está voltando", iniciou.

"Estamos ganhando as peças. Vamos ficar fortes e fazer um ano bom. Mesmo com a derrota, o jogo mostrou que temos tudo para fazer um grande ano", garantiu.

Após também destacar a identificação de Marinho com o clube, Ventura garantiu que vai utilizá-lo de maneira que o favoreça em campo.

"Ainda não está na melhor forma física, mas vamos usar ele da forma como ele sabe. Puxando para dentro, mini míssil aleatório. Quando ele estiver 100% vai nos ajudar bastante", pontuou.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta as atenções para o duelo contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, 18, às 21h30, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano.