De 'salvador' a rubro-negro: os números de Jair Ventura ao atingir marca histórica no Vitória

Jair Ventura pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Conhecido por ser o "salvador" de times em rebaixamento iminente, Jair Ventura chegou ao Vitória com a conhecida missão - e conseguiu. No finalzinho de 2025, o técnico chegou ao rubro-negro como quarto treinador da temporada, e levou o time a se manter na Série A.

Agora, ele vem começando uma temporada nova em folha, com o time em mãos desde o início para escrever uma história diferente da anterior, e o simbolismo já o acompanha desde o começo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Contra o Bahia de Feira pela oitava rodada do Campeonato Baiano, nesta quarta-feira, 18, Jair alcança a marca de dez anos de carreira e 400 jogos como técnico profissional, salvador e, agora, rubro-negro.

Carreira

Formado em Educação Física, Jair iniciou a carreira no Botafogo, onde era auxiliar permanente antes de assumir o comando técnico. Em 2016, tirou o clube da zona de rebaixamento e, no ano seguinte, levou o time à Libertadores, caindo apenas nas quartas de final para o Grêmio, futuro campeão.

O bom momento abriu portas para Santos e Corinthians em 2018, mas sem repetir o mesmo brilho. A partir de 2020, no Sport, veio a consolidação da imagem de Jair como salvador.

Jair Ventura pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Depois de salvar Sport, Juventude, Goiás e Vitória do rebaixamento e viver alguns tempos de Série B com o Atlético-GO, conquistando o tricampeonato goiano após 15 vitórias consecutiva, e com o Avaí, Jair passou a ser um nome conhecido no meio esportivo.

Os 400 jogos, então, foram divididos entre diversos times. São 99 partidas pelo Botafogo, 38 pelo Santos, 19 pelo Corinthians, 39 pelo Sport, 14 pela Chapecoense, 34 pelo Juventude, 60 pelo Goiás, 50 pelo Atlético-GO, 27 pelo Avaí e, finalmente, 19 pelo Vitória, somando 399 até aqui.

Jair Ventura pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Assim, o time que mais teve Jair Ventura na carreira foi o Fogão, único em que concluiu duas temporadas seguidas, em 2016 e 2017. Agora com o Leão da Barra, Jair soma nove vitórias, dois empates e oito derrotas, alcançando um aproveitamento de 50,8%.