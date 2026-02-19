Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE FORA!

Internacional desiste de torneio e comunica decisão à CBF

Clube gaúcho prioriza Brasileirão e Copa do Brasil e avalia impacto no calendário e nas categorias de base

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/02/2026 - 8:44 h | Atualizada em 19/02/2026 - 12:56

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Inter abre mão de nova competição e comunica à CBF
Inter abre mão de nova competição e comunica à CBF -

O Internacional decidiu não disputar a Copa Sul-Sudeste e comunicou oficialmente a decisão à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A direção colorada optou por priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil ao longo da temporada.

Internamente, o clube avaliou que não seria viável participar do torneio com a equipe sub-20, já que a categoria estará envolvida na disputa do Brasileirão da base. Parte dos jovens atletas também seguirá integrada ao elenco principal, o que dificultaria a formação de um grupo competitivo. O cenário financeiro, especialmente o equilíbrio entre receitas e despesas, também influenciou a escolha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jair Ventura impõe alerta para próximo jogo do Vitória: “Pés no chão"
Vai reverter? Ceni aposta na classificação do Bahia na Libertadores
Ceni explica por que barrou Caio Alexandre entre os titulares

A competição regional será uma novidade no calendário nacional em 2026, com disputa prevista entre 25 de março e 7 de junho. O formato reúne 12 equipes divididas em dois grupos, o que acrescentaria ao menos seis partidas ao calendário do time gaúcho. A desistência do clube foi divulgada inicialmente pelo jornalista Eduardo Gabardo, do portal GZH.

Mesmo sem a presença colorada, a Copa Sul-Sudeste contará com representantes de diferentes estados. Estão confirmados América e Tombense, de Minas Gerais; Operário e Cianorte, do Paraná; Volta Redonda e Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro; Juventude, do Rio Grande do Sul; Avaí e Chapecoense, de Santa Catarina; além de São Bernardo e Novorizontino, de São Paulo.

O campeão do torneio garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf Copa Sul-Sudeste futebol brasileiro internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inter abre mão de nova competição e comunica à CBF
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Inter abre mão de nova competição e comunica à CBF
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Inter abre mão de nova competição e comunica à CBF
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Inter abre mão de nova competição e comunica à CBF
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

x