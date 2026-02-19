Internacional desiste de torneio e comunica decisão à CBF

Inter abre mão de nova competição e comunica à CBF - Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

O Internacional decidiu não disputar a Copa Sul-Sudeste e comunicou oficialmente a decisão à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A direção colorada optou por priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil ao longo da temporada.

Internamente, o clube avaliou que não seria viável participar do torneio com a equipe sub-20, já que a categoria estará envolvida na disputa do Brasileirão da base. Parte dos jovens atletas também seguirá integrada ao elenco principal, o que dificultaria a formação de um grupo competitivo. O cenário financeiro, especialmente o equilíbrio entre receitas e despesas, também influenciou a escolha.

A competição regional será uma novidade no calendário nacional em 2026, com disputa prevista entre 25 de março e 7 de junho. O formato reúne 12 equipes divididas em dois grupos, o que acrescentaria ao menos seis partidas ao calendário do time gaúcho. A desistência do clube foi divulgada inicialmente pelo jornalista Eduardo Gabardo, do portal GZH.

Mesmo sem a presença colorada, a Copa Sul-Sudeste contará com representantes de diferentes estados. Estão confirmados América e Tombense, de Minas Gerais; Operário e Cianorte, do Paraná; Volta Redonda e Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro; Juventude, do Rio Grande do Sul; Avaí e Chapecoense, de Santa Catarina; além de São Bernardo e Novorizontino, de São Paulo.

O campeão do torneio garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.