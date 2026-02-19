Menu
MERCADO DA BOLA

Jovem promessa do Baianão está de saída do Vitória

Após brilhar no Atlético de Alagoinhas e gerar expectativas, o atleta deixa o Vitória após poucas oportunidades

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/02/2026 - 11:39 h | Atualizada em 19/02/2026 - 11:55

Felipe Cardoso em campo pelo Vitória
Felipe Cardoso em campo pelo Vitória -

O mercado de transferências que envolve o Esporte Clube Vitória ganhou mais uma novidade. O nome da vez é de Felipe Cardoso, meio-campista de 22 anos. Conforme apurado pelo portal A TARDE, nesta quinta-feira, 19, o atleta está de saída do Vitória após rescindir o seu contrato com o clube.

Como chegou ao Vitória

Felipe Cardoso foi contratado pelo Vitória no ano de 2025 após bom desempenho pelo Atlético de Alagoinhas, temporada que acabou sendo considerado o destaque do Campeonato Baiano.

Tal desempenho gerou altas expectativas ao Vitória. Pelo Carcará, o atleta fez quatro gols e distribuiu dois em 10 partidas.

Desempenho no Leão da Barra

O atleta acabou não conseguindo engatar uma sequência de titularidade com a camisa do Vitória, sendo pouco aproveitado no elenco Rubro-Negro e disputando apenas quatro partidas com a camisa do Leão em 2025

Na temporada de 2026, Felipe participou de duas partidas pelo Campeonato Baiano, sem marcar gols e nem distribuir assistências. O que influenciou na perca de espaço para atletas como Osvaldo e Kike Saverio.

Leia Também:

Jogadoras do Bahia são convocadas para seleção do Uruguai
Rainha Marta faz 40 anos: conheça história da lenda que mudou o futebol mundial
Real Madrid envia provas de racismo contra Vini Jr. à Uefa

História de superação

Felipe Cardoso é um dos sobreviventes na tragédia do Ninho do Urubu, que aconteceu em 2019 no CT do Flamengo e acabou por vitimar 10 jovens atletas.

Após sair da base do Flamengo, o atleta acumulou passagens pelo Red Bull Bragantino, Ibrachina e Santa Cruz, chegando ao Atlético de Alagoinhas no ano de 2024.

Tags:

atlético de alagoinhas campeonato baiano esporte clube vitória Felipe Cardoso mercado da bola ninho do urubu rescisão de contrato

x