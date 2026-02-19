MERCADO DA BOLA
Jovem promessa do Baianão está de saída do Vitória
Após brilhar no Atlético de Alagoinhas e gerar expectativas, o atleta deixa o Vitória após poucas oportunidades
Por Valdomiro Neto
O mercado de transferências que envolve o Esporte Clube Vitória ganhou mais uma novidade. O nome da vez é de Felipe Cardoso, meio-campista de 22 anos. Conforme apurado pelo portal A TARDE, nesta quinta-feira, 19, o atleta está de saída do Vitória após rescindir o seu contrato com o clube.
Como chegou ao Vitória
Felipe Cardoso foi contratado pelo Vitória no ano de 2025 após bom desempenho pelo Atlético de Alagoinhas, temporada que acabou sendo considerado o destaque do Campeonato Baiano.
Tal desempenho gerou altas expectativas ao Vitória. Pelo Carcará, o atleta fez quatro gols e distribuiu dois em 10 partidas.
Desempenho no Leão da Barra
O atleta acabou não conseguindo engatar uma sequência de titularidade com a camisa do Vitória, sendo pouco aproveitado no elenco Rubro-Negro e disputando apenas quatro partidas com a camisa do Leão em 2025
Na temporada de 2026, Felipe participou de duas partidas pelo Campeonato Baiano, sem marcar gols e nem distribuir assistências. O que influenciou na perca de espaço para atletas como Osvaldo e Kike Saverio.
História de superação
Felipe Cardoso é um dos sobreviventes na tragédia do Ninho do Urubu, que aconteceu em 2019 no CT do Flamengo e acabou por vitimar 10 jovens atletas.
Após sair da base do Flamengo, o atleta acumulou passagens pelo Red Bull Bragantino, Ibrachina e Santa Cruz, chegando ao Atlético de Alagoinhas no ano de 2024.
