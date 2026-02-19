Menu
POLÍCIA
EXECUÇÃO

Drico RL: morre rifeiro que foi baleado na porta de oficina em Jauá

Criança também foi atingida de raspão, mas passa bem

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/02/2026 - 20:50 h | Atualizada em 19/02/2026 - 21:43

Drico tina mais de 35 mil seguidores
Morreu no fim da tarde desta quinta-feira, 19, o rifeiro Adriano Pinto da Silva, de 32 anos, conhecido como "Drico Rifas", que foi executado a tiros na porta de uma oficina em Jauá, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a polícia, homens armados efetuaram diversos disparos contra Adriano no momento em que ele foi até a oficina conhecida como “Carlinhos”, para buscar peças automotivas que teria encomendado no dia anterior para seu veículo, modelo BMW.

Na manhã de quarta, o rifeiro chegou a publicar stories no local, o que levanta a suspeita de que pudesse estar sendo monitorado.

Após o crime, Drico Rifas chegou a ser socorrido ainda com vida ao Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as informações iniciais, ele foi atingido nas costas e na cabeça.

Criança atingida

Durante a ação criminosa, uma criança acabou sendo atingida na região da perna e das nádegas. Ela foi levada para a UPA de Arembepe. Segundo informações, a criança é sobrinha do proprietário da oficina. e, posteriormente, regulado para uma unidade hospitalar de referência. A criança não corre risco de vida.

Investigação

A Polícia Civil informou que a 4ª Delegacia de Homicídios (DT/Camaçari) investiga o homicídio, mas ainda não há mais detalhes sobre o ocorrido nem a identificação dos suspeitos.

Nas redes sociais, internautas comentam que Adriano é suspeito de matar um idoso atropelado no Nordeste de Amaralina e teria fugido sem prestar socorro, Porém, a informação não foi ainda confirmada por fontes oficiais.

Ele deixa uma criança de 8 anos e a esposa.

x