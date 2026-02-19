Drico RL: morre rifeiro que foi baleado na porta de oficina em Jauá

Drico tina mais de 35 mil seguidores - Foto: Reprodução redes sociais

Morreu no fim da tarde desta quinta-feira, 19, o rifeiro Adriano Pinto da Silva, de 32 anos, conhecido como "Drico Rifas", que foi executado a tiros na porta de uma oficina em Jauá, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a polícia, homens armados efetuaram diversos disparos contra Adriano no momento em que ele foi até a oficina conhecida como “Carlinhos”, para buscar peças automotivas que teria encomendado no dia anterior para seu veículo, modelo BMW.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na manhã de quarta, o rifeiro chegou a publicar stories no local, o que levanta a suspeita de que pudesse estar sendo monitorado.

Após o crime, Drico Rifas chegou a ser socorrido ainda com vida ao Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo as informações iniciais, ele foi atingido nas costas e na cabeça.

Criança atingida

Durante a ação criminosa, uma criança acabou sendo atingida na região da perna e das nádegas. Ela foi levada para a UPA de Arembepe. Segundo informações, a criança é sobrinha do proprietário da oficina. e, posteriormente, regulado para uma unidade hospitalar de referência. A criança não corre risco de vida.



Investigação

A Polícia Civil informou que a 4ª Delegacia de Homicídios (DT/Camaçari) investiga o homicídio, mas ainda não há mais detalhes sobre o ocorrido nem a identificação dos suspeitos.

Nas redes sociais, internautas comentam que Adriano é suspeito de matar um idoso atropelado no Nordeste de Amaralina e teria fugido sem prestar socorro, Porém, a informação não foi ainda confirmada por fontes oficiais.

Ele deixa uma criança de 8 anos e a esposa.