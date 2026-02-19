Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RIO DE JANEIRO

Suspeitos de matar menina de 8 anos são encontrados mortos

No dia 11 de janeiro, Valentina e o pai estavam a caminho de casa quando foram supreendidos pelos homens; ela foi atingida por um tiro na testa

Carla Melo

Por Carla Melo

19/02/2026 - 17:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança
De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança -

Quatro homens, suspeitos de participar de uma tentativa de assalto que resultou na morte de Valentina da Costa Eracto dos Santos, de 8 anos, foram encontrados mortos na madrugada desta quarta-feira, 18, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança. Eles foram identificados como João Vitor Teixeira Araújo, Lucas Pereira dos Santos Plínio e Weslley Oliveira de Souza. O quarto, identificado como Wilson de Oliveira de Santana Adriano, não tinha indícios de participação no crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os três eram considerados foragidos desde o início da semana, após representação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) pela prisão junto ao Poder Judiciário.

Leia Também:

Rifeiro sofre tentativa de homicídio e criança é baleada em Jauá
Jovem tem dedos decepados após fazer sinais de facção
Político é morto com tiro na cabeça ao ter casa invadida na Bahia

Todos possuíam anotações criminais anteriores e já haviam sido presos em outras ocasiões, o que evidencia o desafio enfrentado pela Polícia Civil diante de leis brandas e lenientes que contribuem para a reincidência e a permanência de criminosos nas ruas.

Morte de Valentina

No dia 11 de janeiro, Valentina e o pai estavam a caminho de casa num Ford Ranger, na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Os dois já estavam perto da residência da família quando criminosos se aproximaram num Toyota Corolla preto e emparelhou com o Ford Ranger, forçando o pai da menina a descer do veículo.

Um dos bandidos atirou, a bala perfurou o para-brisa do carro e atingiu Valentina na testa. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinatos caso valentina Morte Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x