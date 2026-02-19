Suspeitos de matar menina de 8 anos são encontrados mortos

De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança - Foto: Reprodução | Polícia Civil do Rio de Janeiro

Quatro homens, suspeitos de participar de uma tentativa de assalto que resultou na morte de Valentina da Costa Eracto dos Santos, de 8 anos, foram encontrados mortos na madrugada desta quarta-feira, 18, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, três deles foram apontados pela morte da criança. Eles foram identificados como João Vitor Teixeira Araújo, Lucas Pereira dos Santos Plínio e Weslley Oliveira de Souza. O quarto, identificado como Wilson de Oliveira de Santana Adriano, não tinha indícios de participação no crime.

Os três eram considerados foragidos desde o início da semana, após representação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) pela prisão junto ao Poder Judiciário.

Todos possuíam anotações criminais anteriores e já haviam sido presos em outras ocasiões, o que evidencia o desafio enfrentado pela Polícia Civil diante de leis brandas e lenientes que contribuem para a reincidência e a permanência de criminosos nas ruas.

Morte de Valentina

No dia 11 de janeiro, Valentina e o pai estavam a caminho de casa num Ford Ranger, na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Os dois já estavam perto da residência da família quando criminosos se aproximaram num Toyota Corolla preto e emparelhou com o Ford Ranger, forçando o pai da menina a descer do veículo.

Um dos bandidos atirou, a bala perfurou o para-brisa do carro e atingiu Valentina na testa. Os criminosos fugiram sem levar nada.