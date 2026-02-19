Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM

Jovem tem dedos decepados após fazer sinais de facção

A garota perdeu os dedos das mãos após postar fotos fazendo os símbolos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/02/2026 - 16:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cerca de 20 ciaturas foram mobilizadas para a operação
Cerca de 20 ciaturas foram mobilizadas para a operação -

Uma adolescente teve os dedos das mãos decepados após fazer sinais de facção nas redes sociais. O caso aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 5 de janeiro, mas os suspeitos foram presos na manhã desta quinta-feira, 19 de fevereiro.

Segundo informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), o crime foi cometido por integrantes de uma facção criminosa rival à da que ela fez os sinais. A garota, de apenas 17 anos de idade, também foi torturada, sofrendo agressões físicas e tendo parte dos cabelos raspados pelos criminosos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Político é morto com tiro na cabeça ao ter casa invadida na Bahia
Registrado no BID, goleiro Bruno treina para estreia na Copa do Brasil
Mulher presa por vender ‘brisadeiros’ no Carnaval de Salvador é liberada

“Ela foi torturada, teve dedos de ambas as mãos cortados, sofreu agressões físicas e teve os cabelos arrancados. A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas há indícios de que esteja relacionada à publicação de simbologia de organizações criminosas em rede social”, disse a delegada Sabrina Doris Teixeira, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Ao todo foram quatro suspeitos, sendo um detido em flagrante e três sob prisão temporária. Além das prisões, a operação também apreendeu drogas e aparelhos de telefone celular.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

facção Porto Alegre

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cerca de 20 ciaturas foram mobilizadas para a operação
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Cerca de 20 ciaturas foram mobilizadas para a operação
Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Cerca de 20 ciaturas foram mobilizadas para a operação
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Cerca de 20 ciaturas foram mobilizadas para a operação
Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x