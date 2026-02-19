Jovem tem dedos decepados após fazer sinais de facção

Cerca de 20 ciaturas foram mobilizadas para a operação - Foto: Divulgação | PCRS

Uma adolescente teve os dedos das mãos decepados após fazer sinais de facção nas redes sociais. O caso aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 5 de janeiro, mas os suspeitos foram presos na manhã desta quinta-feira, 19 de fevereiro.

Segundo informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), o crime foi cometido por integrantes de uma facção criminosa rival à da que ela fez os sinais. A garota, de apenas 17 anos de idade, também foi torturada, sofrendo agressões físicas e tendo parte dos cabelos raspados pelos criminosos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ela foi torturada, teve dedos de ambas as mãos cortados, sofreu agressões físicas e teve os cabelos arrancados. A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas há indícios de que esteja relacionada à publicação de simbologia de organizações criminosas em rede social”, disse a delegada Sabrina Doris Teixeira, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Ao todo foram quatro suspeitos, sendo um detido em flagrante e três sob prisão temporária. Além das prisões, a operação também apreendeu drogas e aparelhos de telefone celular.