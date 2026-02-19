Rifeiro sofre tentativa de homicídio e criança é baleada em Jauá

Siga o A TARDE no Google

Um rifeiro identificado como Drico RL foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira, 19, em Jauá, distrito de Camaçari.

De acordo com informações preliminares, ele havia ido até a oficina conhecida como “Carlinhos” para buscar peças automotivas que teria encomendado no dia anterior para seu veículo, modelo BMW. Na manhã de ontem, o rifeiro chegou a publicar stories no local, o que levanta a suspeita de que pudesse estar sendo monitorado.

Nesta quinta-feira, ao retornar ao endereço e descer do carro, Drico RL foi interceptado por dois homens que estavam em outro veículo. Os suspeitos efetuaram diversos disparos contra ele e fugiram em seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Camaçari.

Criança baleada

Durante a ação criminosa, uma criança acabou sendo atingida na região da perna e das nádegas. Ela foi levada para a UPA de Arembepe. Segundo informações, a criança é sobrinha do proprietário da oficina.

Nas redes sociais, o rifeiro ostenta uma vida de luxo, exibindo carros importados e motocicletas, e soma quase 30 mil seguidores.

Nota da PM

A Polícia Militar da Bahia informou que, no início da tarde desta quinta-feira (19), policiais da 59ª CIPM foram acionados após duas pessoas — um homem e uma criança — darem entrada em uma unidade de saúde em Camaçari com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Rondas foram realizadas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso. O policiamento segue reforçado na área.