Policial da Rondesp é baleado durante operação no Vale das Pedrinhas

De acordo com informações da Polícia Militar, eles estavam armados em via pública e atiraram nas guarnições - Foto: Reprodução

Um sargento da Rondesp Atlântico, unidade da Polícia Militar, foi atingido por um disparo na perna durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Rua do Eco, no bairro Vale das Pedrinhas, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 19.

O policial foi socorrido rapidamente pelos colegas de guarnição e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece sob cuidados médicos, sem risco de morte.

O Nordeste de Amaralina tem registrado confrontos frequentes. Nas últimas semanas, o número de mortes em operações policiais no bairro já chegou a 12, refletindo a escalada da violência na região.

Nota da Polícia Militar

A Polícia Militar informou que os policiais da Rondesp Atlântico foram alvo de disparos feitos por criminosos durante o patrulhamento na Rua do Eco, sendo necessária a reação imediata. O sargento atingido foi prontamente socorrido e encaminhado ao HGE.

Após o ataque, unidades especializadas iniciaram operação de varredura e inteligência para localizar e prender os suspeitos. O policiamento no Nordeste de Amaralina foi reforçado, e as diligências seguem em andamento para garantir a segurança da comunidade.