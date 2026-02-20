Rifeiro morto na Bahia tinha mais de 30 mil seguidores nas redes sociais

Siga o A TARDE no Google

Adriano Pinto Silva, conhecido como Dricorl - Foto: Reprodução redes sociais

O rifeiro Adriano Pinto Silva, conhecido como Dricorl, que foi morto a tiros na tarde de quinta-feira, 19, em Jauá, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, tinha mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, onde costumava exibir veículos e divulgar rifas.

Horas antes do crime, ele publicou um vídeo direcionado ao público, com uma mensagem motivacional.

"Família, deixa eu dá um papo para vocês. Você não precisa ser rico, você tem que ter amizades ricas e automaticamente o próximo rico será você. Se você também correr atrás, né? Você também não pode só ficar profetizando sem fazer por onde", disse.

Nas redes, Adriano se apresentava como jogador de cassino e promovia rifas, divulgando um link que chamava de “kit dos sonhos”.



Relembre o crime

De acordo com a Polícia Civil, Drico RL foi interceptado por dois homens que estavam em um veículo. Os suspeitos efetuaram diversos disparos contra ele e fugiram em seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não resistiu.

Uma criança também foi atingida, socorrida e sobreviveu, no entanto, seu estado de saúde não foi divulgado.

O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari), que realiza diligências para identificar autoria e motivação. Até o momento, ninguém foi preso.