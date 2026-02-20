Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Ônibus deixam de circular no Nordeste de Amaralina após PM ser baleado

Serviço foi interrompido após ação policial na região

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/02/2026 - 6:59 h

Serviço foi interrompido por volta das 5h10
Os moradores doComplexo do Nordeste de Amaralina amanheceram sem transporte público na manhã desta sexta-feira, 20. O serviço foi suspenso após confrontos na região, que terminaram com um sargento da Rondesp Atlântico, unidade da Polícia Militar, ferido.

Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o serviço foi interrompido por volta das 5h10 da manhã e não há previsão de retorno.

Segundo o órgão, os moradores que necessitam utilizar o transporte público devem se dirigir aos seguintes pontos:

  • Nordeste de Amaralina: ponto de ônibus localizado em frente ao quartel militar na Amaralina;
  • Santa Cruz: estação do BRT Parque da Cidade;
  • Vale das Pedrinhas: estação BRT Pedrinhas.

Confronto

De acordo com a Polícia Militar, o sargento foi atingido por um disparo na perna durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Rua do Eco, no bairro Vale das Pedrinhas, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 19.

O policial foi socorrido rapidamente pelos colegas de guarnição e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece sob cuidados médicos, sem risco de morte.

Após o ataque, unidades especializadas iniciaram operação de varredura e inteligência para localizar e prender os suspeitos. O policiamento no Nordeste de Amaralina foi reforçado, e as diligências seguem em andamento para garantir a segurança da comunidade.

x