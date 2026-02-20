Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Ex-jogador de futebol é encontrado morto em área de mata após desaparecer

Christian Jidayi tinha 38 anos e disputou a Série A na Itália

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/02/2026 - 11:32 h | Atualizada em 20/02/2026 - 12:15

Ex-jogador italiano Christian Jidayi
Ex-jogador italiano Christian Jidayi -

O ex-jogador italiano Christian Jidayi, de 38 anos, foi encontrado morto após ser dado como desaparecido no norte da Itália.

O que aconteceu?

  • Jidayi havia sido considerado desaparecido após não comparecer ao trabalho na última terça-feira. Colegas estranharam a ausência e avisaram familiares, que registraram boletim de ocorrência.
  • O corpo de Christian Jidayi foi localizado pela polícia em uma área de mata em Lido Adriano, região próxima a Ravenna, depois de buscas realizadas com auxílio do rastreamento de seu telefone celular.
  • As autoridades investigam as circunstâncias da morte, cuja causa ainda não foi oficialmente divulgada.

Carreira do futebol

Nascido em Avellino, o lateral-direito iniciou a carreira nas categorias de base do Cesena em 2005 e estreou como profissional dois anos depois, na Série B italiana. Ao longo de 11 anos de trajetória no futebol profissional, passou por clubes como Novara, Aurora Pro Patria e Forlì.

Na temporada 2011-12, integrou o elenco do Novara na Série A, após o acesso da equipe à primeira divisão. Embora não tenha entrado em campo naquela campanha, fez parte do grupo que disputou a elite do futebol italiano.

Tags:

desaparecimento ex-jogador Futebol Italiano série a

Ver todas

