Ex-jogador de futebol é encontrado morto em área de mata após desaparecer

Siga o A TARDE no Google

Ex-jogador italiano Christian Jidayi - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-jogador italiano Christian Jidayi, de 38 anos, foi encontrado morto após ser dado como desaparecido no norte da Itália.

O que aconteceu?

Jidayi havia sido considerado desaparecido após não comparecer ao trabalho na última terça-feira. Colegas estranharam a ausência e avisaram familiares, que registraram boletim de ocorrência.

O corpo de Christian Jidayi foi localizado pela polícia em uma área de mata em Lido Adriano, região próxima a Ravenna, depois de buscas realizadas com auxílio do rastreamento de seu telefone celular.

As autoridades investigam as circunstâncias da morte, cuja causa ainda não foi oficialmente divulgada.

Carreira do futebol

Nascido em Avellino, o lateral-direito iniciou a carreira nas categorias de base do Cesena em 2005 e estreou como profissional dois anos depois, na Série B italiana. Ao longo de 11 anos de trajetória no futebol profissional, passou por clubes como Novara, Aurora Pro Patria e Forlì.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na temporada 2011-12, integrou o elenco do Novara na Série A, após o acesso da equipe à primeira divisão. Embora não tenha entrado em campo naquela campanha, fez parte do grupo que disputou a elite do futebol italiano.