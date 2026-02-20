Feminicídio: mulher é assassinada a pedradas no interior da Bahia

Laiane Nascimento Rodrigues, de 30 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na manhã desta sexta-feira, 20, Laiane Nascimento Rodrigues, de 30 anos, foi morta a pedradas na Estrada do Calango, no distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, um jovem de 18 anos, que foi detido e confessou o homicídio.

Segundo o delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, o casal havia consumido bebida alcoólica antes de uma discussão, que acabou resultando no ataque à vítima.

Relacionamento conturbado e histórico de agressões

O casal mantinha um relacionamento de cerca de dois anos e já havia se envolvido em brigas anteriormente. O suspeito já havia sido apreendido por agredir Laiane em Salvador e, conforme a polícia, apresenta transtornos mentais.

Suspeito se entrega após crime

Após cometer o homicídio, o jovem foi até a casa da mãe, onde contou ter matado a companheira, e decidiu se entregar. Durante o trajeto para a delegacia, enquanto estava em um ônibus, comentou sobre o crime em voz alta. Passageiros acionaram a Polícia Militar, que interceptou o coletivo em um terminal e conduziu o suspeito à delegacia.

Durante o interrogatório, ele confirmou o crime e afirmou que matou Laiane após suspeitar de uma traição.

Caso registrado como feminicídio

O caso está sendo investigado como feminicídio pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar o levantamento cadavérico, e as apurações seguem em andamento.