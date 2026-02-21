Menu
SALVADOR
APORTE

Salvador recebe R$ 15,6 milhões e lidera repasses do FPM na Bahia

Capital baiana registra maior montante do estado no 2º decêndio de fevereiro

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

21/02/2026 - 9:11 h

CNM alerta prefeitos sobre cautela fiscal após crescimento real de 6,19% no ano
CNM alerta prefeitos sobre cautela fiscal após crescimento real de 6,19% no ano -

A Prefeitura de Salvador recebeu, nesta sexta-feira, 20, o repasse do segundo decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), consolidando-se no topo da lista de beneficiários na Bahia.

O aporte da União foi de R$ 15,6 milhões, valor que reforça o caixa municipal em um dos meses historicamente mais rentáveis para as prefeituras brasileiras.

Leia Também:

Ozempic de graça no SUS? Câmara vota projeto que pode derrubar preços de remédios
Alerta máximo do Inmet para chuvas na Bahia; cidade sofreu com inundações
Defesa de Bolsonaro pleiteia domiciliar; PGR aponta assistência 24h

Cenário nacional

No panorama federal, a União transferiu um total de R$ 2,53 bilhões aos municípios. No entanto, após o desconto da retenção do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), o valor líquido que efetivamente entrou nas contas das prefeituras foi de R$ 2,02 bilhões.

Desempenho financeiro

O FPM demonstra fôlego em 2026. No acumulado do ano, o fundo apresenta uma trajetória de alta:

Crescimento Nominal: 10,19% (valor bruto).

Crescimento Real: 6,19% (ajustado pela inflação do período).

Alerta aos gestores

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) recomenda cautela. Segundo a entidade, fevereiro costuma registrar o maior volume de recursos ordinários do calendário anual.

"Isso pode gerar uma falsa sensação de folga financeira permanente", pontua a CNM, lembrando que o planejamento deve considerar a sazonalidade das receitas.

x