Alerta máximo do Inmet para chuvas na Bahia; cidade sofreu com inundações

Instabilidade climática exige atenção da população - Foto: José Simões | Ag A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na madrugada de sexta-feira, 20, um alerta amarelo abrangendo todos os 417 municípios da Bahia. O comunicado oficial detalha que o estado esteve sob risco de chuvas intensas, com validade prevista até as 23h59.

De acordo com o órgão, a instabilidade climática exigiu atenção da população, embora os riscos de grandes incidentes poderiam variar conforme a região.

Cidade castigada

Em Araci, uma forte chuva atingiu a cidade na tarde desta sexta-feira, 20, o que provocou alagamentos em diversos pontos do município, deixando famílias ilhadas e dificultando a locomoção em vias principais e periféricas.

A força da precipitação superou a capacidade de escoamento das galerias pluviais. Em bairros mais afetados, moradores relataram que a água invadiu casas de forma rápida, atingindo a altura dos joelhos. Móveis e eletrodomésticos precisaram ser suspensos às pressas para evitar perdas totais.



O trânsito na região sisaleira também sofreu reflexos. Veículos ficaram impossibilitados de trafegar em ruas transformadas em rios, e alguns condutores que arriscaram a travessia acabaram com carros parados no meio das poças. O comércio local também precisou baixar as portas mais cedo para evitar danos aos estoques.

Classificação de riscos

Para a maior parte do território baiano, o alerta amarelo (perigo potencial) previu precipitações de até 50 milímetros por dia. Nestas áreas, a estimativa do Inmet aponta baixo risco para ocorrências graves, como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores ou alagamentos pontuais.

No entanto, a situação foi mais crítica em 54 municípios localizados prioritariamente nas regiões Norte e Oeste. Estas localidades foram classificadas sob o alerta laranja, que indica perigo real.

Nestes pontos, o volume de chuva teve risco de dobrar, atingindo a marca de 100 milímetros em 24 horas, acompanhado de ventos superiores e maior incidência de descargas elétricas.

Impactos

Nas cidades sob alerta laranja, o Inmet advertiu para a possibilidade de interrupções no fornecimento de energia e transtornos urbanos significativos. "O cenário exigiu maior vigilância tanto das autoridades municipais quanto dos moradores, devido ao risco de quedas de árvores e alagamentos de vias", destacou o relatório técnico.

A recomendação geral da Defesa Civil, foi que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigasse debaixo de árvores e evitasse estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade.