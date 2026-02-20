Menu
TEMPORAL

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Em alguns pontos, água atingiu altura dos joelhos de moradores

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/02/2026 - 17:59 h

Imagem ilustrativa da imagem Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci
-

O que deveria ser uma tarde de rotina transformou-se em cenário de apreensão para os moradores de Araci, região sisaleira da Bahia, gestão da prefeita Maria Betivânia, conhecida como Keinha (PDT). Uma forte chuva, que atingiu a cidade na tarde desta sexta-feira, 20, provocou alagamentos em diversos pontos do município, deixando famílias ilhadas e dificultando a locomoção em vias principais e periféricas.

Água invade casas

A força da precipitação superou a capacidade de escoamento das galerias pluviais. Em bairros mais afetados, moradores relataram que a água invadiu casas de forma rápida, atingindo a altura dos joelhos. Móveis e eletrodomésticos precisaram ser suspensos às pressas para evitar perdas totais.

"Foi tudo muito rápido. Não deu tempo de fazer quase nada, só levantamos o que podíamos e ficamos esperando a água baixar. É uma situação de medo toda vez que o céu fecha. A prefeita do município não fez nada em relação a última chuva intensa", relatou um morador da cidade.

Impactos

O trânsito na região sisaleira também sofreu reflexos. Veículos ficaram impossibilitados de trafegar em ruas transformadas em rios, e alguns condutores que arriscaram a travessia acabaram com carros parados no meio das poças. O comércio local também precisou baixar as portas mais cedo para evitar danos aos estoques.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Araci, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Chuvas em 2025

Em novembro do ano passado, o município já tinha enfrentado fortes chuvas e alagamentos. Moradores relataram, á época, que em algumas ruas enfrentaram água na altura dos joelhos, além de diversos transtornos causados pelos alagamentos.

Moradores afirmaram ainda que, em vários bairros, a água chegou a entrar em casas e estabelecimentos comerciais, o que causou transtornos e estragos. O bairro Coqueiro, de acordo com a gestão municipal, foi um dos mais atingidos pelo fenômeno.

