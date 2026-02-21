Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO CONJUNTA

Homens são presos após roubo de carga de pisos cerâmicos na Bahia

Material foi recuperado durante operação conjunta das forças de segurança da Bahia e Pernambuco

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/02/2026 - 14:31 h

Operação conjunta foi realizada na sexta-feira, 20
Operação conjunta foi realizada na sexta-feira, 20

Quatro homens foram presos em flagrante e uma carga de pisos cerâmicos roubada foi recuperada durante uma operação integrada das forças de segurança, realizada nesta sexta-feira, 20, na zona rural de Euclides da Cunha. A ação também resultou na apreensão de uma arma de fogo e na recuperação de um cavalo mecânico levado pelos criminosos.

O veículo e a carga foram localizados em uma estrada vicinal nas proximidades da BR-116, próximo ao povoado Santo Antônio. Segundo informações registradas pela vítima, o motorista foi surpreendido por homens armados após o caminhão apresentar problemas mecânicos. Os suspeitos desacoplaram o cavalo mecânico do semirreboque e fugiram com o veículo, além de pertences pessoais.

Após diligências conjuntas, os investigados, de 34, 36, 42 e 53 anos, foram localizados e presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos o cavalo mecânico roubado, dois semirreboques acoplados, a arma utilizada na ação criminosa, aparelhos celulares, um notebook e dinheiro em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Juazeiro, onde permanecem custodiados à disposição da Jutiça. As investigações continuam para aprofundar a apuração e identificar possíveis ligações com organização criminosa que atua na região.

A operação foi coordenada pela Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Conselheiro) e do Núcleo de Investigação da 25ª Coorpin/Euclides da Cunha, além da integração com a Delegacia Territorial de Juazeiro e a Dirpin/Norte. Também participaram equipes da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Militar de Pernambuco, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia.

x