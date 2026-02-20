AÇÃO POLICIAL
Vídeo: suspeitos de furtar R$ 400 mil em joias são presos tentando fugir
A captura ocorreu quando eles estavam próximos à rodoviária e tentavam embarcar em um ônibus com destino a Brasília
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Dois homens, de 20 e 22 anos, suspeitos de invadir um estabelecimento comercial e furtar cerca de R$ 400 mil em joias e relógios no município de Juazeiro, foram presos na tarde desta sexta-feira, 20, no centro de Feira de Santana. A captura ocorreu quando eles estavam próximos à rodoviária e tentavam embarcar em um ônibus com destino a Brasília.
O crime foi registrado na noite de quarta-feira, 18, no Distrito Industrial de Juazeiro. Após a invasão, os suspeitos fugiram, o que deu início a uma operação de inteligência conduzida pela Delegacia de Furtos e Roubos de Juazeiro, com apoio da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, da Diretoria Regional de Polícia do Interior Norte e do Comando de Policiamento da Região Norte.
Leia Também:
Localizados
As investigações apontaram o paradeiro da dupla, localizada por equipes da Delegacia de Furtos e Roubos de Feira de Santana. A abordagem contou ainda com apoio das Rondas Especiais Leste.
De acordo com a polícia, os suspeitos são naturais dos estados do Tocantins e de Goiás e há indícios de ligação com um grupo criminoso especializado em crimes patrimoniais em diferentes regiões do país. Eles foram autuados em flagrante por furto e permanecem custodiados, à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes