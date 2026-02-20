Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO POLICIAL

Vídeo: suspeitos de furtar R$ 400 mil em joias são presos tentando fugir

A captura ocorreu quando eles estavam próximos à rodoviária e tentavam embarcar em um ônibus com destino a Brasília

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

20/02/2026 - 22:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: suspeitos de furtar R$ 400 mil em joias são presos tentando fugir
-

Dois homens, de 20 e 22 anos, suspeitos de invadir um estabelecimento comercial e furtar cerca de R$ 400 mil em joias e relógios no município de Juazeiro, foram presos na tarde desta sexta-feira, 20, no centro de Feira de Santana. A captura ocorreu quando eles estavam próximos à rodoviária e tentavam embarcar em um ônibus com destino a Brasília.

O crime foi registrado na noite de quarta-feira, 18, no Distrito Industrial de Juazeiro. Após a invasão, os suspeitos fugiram, o que deu início a uma operação de inteligência conduzida pela Delegacia de Furtos e Roubos de Juazeiro, com apoio da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, da Diretoria Regional de Polícia do Interior Norte e do Comando de Policiamento da Região Norte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

MP denuncia musa de escola de samba por suposta ligação com o PCC
Turista argentina é presa ao destruir estátua de Padre Cícero
Foi roubado no Carnaval? Polícia recupera 134 celulares e um deles pode ser seu

Localizados

As investigações apontaram o paradeiro da dupla, localizada por equipes da Delegacia de Furtos e Roubos de Feira de Santana. A abordagem contou ainda com apoio das Rondas Especiais Leste.

De acordo com a polícia, os suspeitos são naturais dos estados do Tocantins e de Goiás e há indícios de ligação com um grupo criminoso especializado em crimes patrimoniais em diferentes regiões do país. Eles foram autuados em flagrante por furto e permanecem custodiados, à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia investigação jóias Polícia prisão segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Estupro na RMS: vídeo mostra vendedor intimidando vítima com faca

Play

Briga de casal termina com homem ferido por garrafada no Campo Grande

Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

Play

Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão

x