Vídeo: suspeitos de furtar R$ 400 mil em joias são presos tentando fugir

Dois homens, de 20 e 22 anos, suspeitos de invadir um estabelecimento comercial e furtar cerca de R$ 400 mil em joias e relógios no município de Juazeiro, foram presos na tarde desta sexta-feira, 20, no centro de Feira de Santana. A captura ocorreu quando eles estavam próximos à rodoviária e tentavam embarcar em um ônibus com destino a Brasília.

O crime foi registrado na noite de quarta-feira, 18, no Distrito Industrial de Juazeiro. Após a invasão, os suspeitos fugiram, o que deu início a uma operação de inteligência conduzida pela Delegacia de Furtos e Roubos de Juazeiro, com apoio da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, da Diretoria Regional de Polícia do Interior Norte e do Comando de Policiamento da Região Norte.

Localizados

As investigações apontaram o paradeiro da dupla, localizada por equipes da Delegacia de Furtos e Roubos de Feira de Santana. A abordagem contou ainda com apoio das Rondas Especiais Leste.

De acordo com a polícia, os suspeitos são naturais dos estados do Tocantins e de Goiás e há indícios de ligação com um grupo criminoso especializado em crimes patrimoniais em diferentes regiões do país. Eles foram autuados em flagrante por furto e permanecem custodiados, à disposição da Justiça.