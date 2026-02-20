MP denuncia musa de escola de samba por suposta ligação com o PCC

Natacha Horana foi a musa da da escola de samba Gaviões da Fiel - Foto: Reprodução | Redes sociais

A bailarina Natacha Horana, musa da escola de samba Gaviões da Fiel, que desfila no Carnaval de São Paulo, foi denunciada pelo Ministério Público (MP-SP) por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa do Brasil.

A acusação foi oficializada nesta quinta-feira, 19, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apenas cinco dias após o desfile no sambódromo do Anhembi, na capital paulista. A Gaviões foi vice-campeã entre as escolas de samba do Carnaval deste ano em São Paulo.

O desfile das ganhadoras acontece neste sábado, 21.

Segundo o Ministério Público, Natacha Horana, que acumula cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, manteve relacionamento com um dos líderes da organização criminosa criada no estado de São Paulo. Ela ainda é acusada de ocultar e dissimular bens que teriam sido comprados com recursos provenientes de fraudes do PCC.

Versão da defesa

Em nota, a defesa de Natacha afirmou que “recebe com surpresa a notícia de que ela teria sido alvo de denúncia ofertada pelo Ministério Público de São Paulo”.

“Em que pese não tenhamos tido acesso aos autos, a denúncia ofertada repete fatos já sob apuração no estado do Rio Grande do Norte, em patente violação à proibição de dupla imputação, expediente em que se aguarda e se confia na declaração da absolvição”, destacou a defesa da bailarina.

Em relação às acusações, os advogados do escritório Bialski alegaram que a cliente foi “injustamente envolvida em investigação apenas porque, anos atrás, acabou se relacionando amorosamente com uma das pessoas investigadas”.

Ainda de acordo com a defesa, Natacha “jamais praticou qualquer ato ilícito, direto, indireto ou colaborativo”.

Retorno ao Carnaval

O desfile deste ano marcou o retorno de Natacha Horana ao Carnaval, visto que ela não participou do evento em 2025 pois estava na prisão. A ex-bailarina do Faustão foi presa pela Polícia Federal (PF) em novembro de 2024 em meio às investigações relacionadas ao mesmo caso.

Depois de quatro meses, em março de 2025, a ex-bailarina conquistou na Justiça direito a um habeas corpus, mas não a tempo de conseguir participar do desfile no Anhembi.

Pouco tempo depois, durante participação no podcast “PodShape”, Natacha revelou que dividia a cela com outras 16 mulheres e que se alimentava apenas de pão, chocolate e biscoitos.

“Chegando lá [na cadeia] você não dorme, não come, só chora, não pensa. Dividi a cela com 16 mulheres e só tinha lugar para oito. Pensei: ‘eu posso morrer aqui’. Colchão tinha uns quatro. Vai se virando uma dorme a outra fica acordada e vai revezando”, contou a modelo.