Possível cura para tetraplegia viraliza, mas não supera Virgínia

Tatiana Coelho de Sampaio, professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Foto: Divulgação

Cerca de 16 milhões de interações relacionadas à bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), foram registradas nas redes sociais na última semana, como mostra o levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, empresa da FSB Holding.

O volume inclui curtidas, comentários e compartilhamentos no X (antigo Twitter), Facebook e Instagram.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O nome da pesquisadora foi impulsionado pela repercussão do estudo sobre a polilaminina, proteína desenvolvida para estimular a regeneração de lesões medulares.

No X, o nome "Tatiana Sampaio" chegou à 26ª posição entre os assuntos mais comentados do Brasil na última quarta-feira, 18, em meio à repercussão do Carnaval e de rodadas de futebol. No entanto, a mesma lista mostrou a influenciadora Virgínia Fonseca em primeiro lugar.

Segundo a Nexus, entre os dias 13 e 20 de fevereiro, foram registradas 200 mil menções em português à polilaminina ou à pesquisadora, com um alcance estimado de 46 milhões de impressões (número de vezes que as publicações foram exibidas nas telas, ainda que para um mesmo usuário mais de uma vez).

No mesmo período, o nome de Virgínia teve volume semelhante de citações (204 mil), mas teve um alcance estimado em 182 milhões de impressões.

Enquanto isso, no Google, o pico de buscas por "polilaminina" ocorreu às 21h de quarta, 18. A substância chegou ao 10º lugar nas pesquisas da semana no Google Trends Brasil, com mais de 100 mil consultas.