BRASIL
BRASIL

Regra de aposentadoria muda em 2026 e pode atrasar seu descanso

Regras de transição sob a Reforma da Previdência aumentam exigências

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/02/2026 - 17:42 h | Atualizada em 20/02/2026 - 18:02

Regras de idade e pontos sobem em 2026
Regras de idade e pontos sobem em 2026

Quem estava esperando 2026 para finalmente pedir a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisa ficar atento: as regras de transição da Emenda Constitucional 103/2019 continuam avançando este ano e tornam um pouco mais rígidos os requisitos.

Essas mudanças valem para quem já contribuía antes da reforma da previdência — ou seja, quem estava no mercado de trabalho antes de novembro de 2019.

Idade mínima progressiva: mais 6 meses de espera

Uma das principais alterações para 2026 é na chamada idade mínima progressiva. Nessa regra, o tempo de contribuição permanece o mesmo, mas a idade exigida sobe meio ano a cada ano.

Em 2026, os requisitos serão:

  • Mulheres: 59 anos e 6 meses de idade e 30 anos de contribuição
  • Homens: 64 anos e 6 meses de idade e 35 anos de contribuição

Isso significa que quem esperava se aposentar em 2025 com 59 ou 64 anos terá que esperar mais seis meses se seguir por essa regra.

Leia Também:

Imposto de Renda 2026: veja prazos e se você já é obrigado a declarar
Sacola paga ou gratuita? Entenda por que mercados de bairro não cobram
De aluno ao mercado: curso gratuito na Cidade Baixa transforma vidas através da moda
Fim de uma era: Nestlé anuncia venda de operações

Regra dos pontos também sobe em 2026

Outra alternativa para pedir o benefício é a chamada regra de pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição.

Neste ano, a pontuação mínima será:

  • 93 pontos para mulheres
  • 103 pontos para homens

Para usar essa regra, além da pontuação, ainda é necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição (30 anos para mulheres e 35 para homens).

O número de pontos aumenta um ponto a cada ano até atingir o teto (105 para homens e 100 para mulheres).

Regras de pedágio seguem sem mudança

Duas regras de transição que não têm alteração em 2026 são os pedágios:

  • Pedágio de 50%: válido para quem estava a até dois anos de se aposentar em novembro de 2019. Nesse caso, a pessoa precisa contribuir pelo tempo que faltava mais metade desse tempo, sem exigir idade mínima.
  • Pedágio de 100%: a pessoa deve trabalhar o dobro do tempo que faltava em 2019 e, nesse caso, há idade mínima: 57 anos para mulheres e 60 anos para homens.

Regra geral continua válida

Quem não se encaixa nas regras de transição pode seguir a regra geral de aposentadoria:

  • Mulheres: 62 anos de idade + 15 anos de contribuição
  • Homens: 65 anos de idade + 20 anos de contribuição
  • Homens que começaram a contribuir antes da reforma: 15 anos de contribuição mínima também continuam válidos nessa regra.

Como saber quanto falta para se aposentar

O INSS tem um simulador grátis no Meu INSSque ajuda a calcular quanto tempo falta para a aposentadoria, considerando todas as regras existentes — inclusive as de transição.

Para usar:

  1. Acesse o aplicativo ou site do Meu INSS
  2. Entre com CPF e senha
  3. Escolha a opção “Simular Aposentadoria”

A simulação é apenas uma referência e não garante o direito ao benefício, mas é útil para planejar suas próximas etapas.

Por que isso importa para você

Essa subida nos requisitos de idade e pontos pode significar que quem planejava se aposentar em 2026 terá que trabalhar meio ano a um ano a mais dependendo da regra escolhida — seja por idade mínima, por pontuação, ou pela regra geral.

Planejar com antecedência e usar o simulador oficial pode ajudar a evitar surpresas e garantir que você peça o benefício no momento mais vantajoso para o seu caso.

x