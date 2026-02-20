BRASIL
Regra de aposentadoria muda em 2026 e pode atrasar seu descanso
Regras de transição sob a Reforma da Previdência aumentam exigências
Por Iarla Queiroz
Quem estava esperando 2026 para finalmente pedir a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisa ficar atento: as regras de transição da Emenda Constitucional 103/2019 continuam avançando este ano e tornam um pouco mais rígidos os requisitos.
Essas mudanças valem para quem já contribuía antes da reforma da previdência — ou seja, quem estava no mercado de trabalho antes de novembro de 2019.
Idade mínima progressiva: mais 6 meses de espera
Uma das principais alterações para 2026 é na chamada idade mínima progressiva. Nessa regra, o tempo de contribuição permanece o mesmo, mas a idade exigida sobe meio ano a cada ano.
Em 2026, os requisitos serão:
- Mulheres: 59 anos e 6 meses de idade e 30 anos de contribuição
- Homens: 64 anos e 6 meses de idade e 35 anos de contribuição
Isso significa que quem esperava se aposentar em 2025 com 59 ou 64 anos terá que esperar mais seis meses se seguir por essa regra.
Regra dos pontos também sobe em 2026
Outra alternativa para pedir o benefício é a chamada regra de pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição.
Neste ano, a pontuação mínima será:
- 93 pontos para mulheres
- 103 pontos para homens
Para usar essa regra, além da pontuação, ainda é necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição (30 anos para mulheres e 35 para homens).
O número de pontos aumenta um ponto a cada ano até atingir o teto (105 para homens e 100 para mulheres).
Regras de pedágio seguem sem mudança
Duas regras de transição que não têm alteração em 2026 são os pedágios:
- Pedágio de 50%: válido para quem estava a até dois anos de se aposentar em novembro de 2019. Nesse caso, a pessoa precisa contribuir pelo tempo que faltava mais metade desse tempo, sem exigir idade mínima.
- Pedágio de 100%: a pessoa deve trabalhar o dobro do tempo que faltava em 2019 e, nesse caso, há idade mínima: 57 anos para mulheres e 60 anos para homens.
Regra geral continua válida
Quem não se encaixa nas regras de transição pode seguir a regra geral de aposentadoria:
- Mulheres: 62 anos de idade + 15 anos de contribuição
- Homens: 65 anos de idade + 20 anos de contribuição
- Homens que começaram a contribuir antes da reforma: 15 anos de contribuição mínima também continuam válidos nessa regra.
Como saber quanto falta para se aposentar
O INSS tem um simulador grátis no Meu INSSque ajuda a calcular quanto tempo falta para a aposentadoria, considerando todas as regras existentes — inclusive as de transição.
Para usar:
- Acesse o aplicativo ou site do Meu INSS
- Entre com CPF e senha
- Escolha a opção “Simular Aposentadoria”
A simulação é apenas uma referência e não garante o direito ao benefício, mas é útil para planejar suas próximas etapas.
Por que isso importa para você
Essa subida nos requisitos de idade e pontos pode significar que quem planejava se aposentar em 2026 terá que trabalhar meio ano a um ano a mais dependendo da regra escolhida — seja por idade mínima, por pontuação, ou pela regra geral.
Planejar com antecedência e usar o simulador oficial pode ajudar a evitar surpresas e garantir que você peça o benefício no momento mais vantajoso para o seu caso.
