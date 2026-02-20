Menu
PROFISSIONALIZAÇÃO

De aluno ao mercado: curso gratuito na Cidade Baixa transforma vidas através da moda

Projeto já formou quase 200 profissionais em Salvador; ex-aluna relata como garantiu emprego antes mesmo de concluir as aulas de costura

Redação

Por Redação

20/02/2026 - 15:01 h

Desde 2022, o Ponto da Moda já formou mais de 190 profissionais para o setor de confecção
Desde 2022, o Ponto da Moda já formou mais de 190 profissionais para o setor de confecção

Mais do que uma sala de aula, um trampolim para o mercado de trabalho. O projeto Ponto da Moda está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, 25, para quem busca qualificação gratuita em costura industrial, desenho técnico e empreendedorismo. Com foco em moradores da Cidade Baixa, em Salvador, o curso já formou 190 profissionais e ostenta uma marca impressionante: 45% de empregabilidade imediata.

A eficácia do projeto é confirmada por quem já passou pelas máquinas de costura. Maria José dos Santos, aluna da turma de 2025, é um exemplo real. “Ainda faltavam duas semanas para concluir o curso quando consegui uma posição em uma empresa de bancos de couro para carros”, revela. Para ela, o projeto é uma experiência transformadora. “Você sai pronta para o mercado”, destaca.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Foco na vocação regional

A iniciativa não acontece por acaso na Cidade Baixa. Segundo Ruth Oliveira, analista de Relações Institucionais da Braskem (patrocinadora do projeto), a ideia é aproveitar a força do Condomínio Bahia Têxtil, no Uruguai, para gerar emprego perto de onde as pessoas moram.

"O projeto impulsiona o empreendedorismo e a economia criativa local. Muitos egressos conquistam vagas formais, enquanto outros abrem o próprio negócio", pontua Ruth.

Inscrições e requisitos

As 40 vagas disponíveis são voltadas para pessoas desempregadas, maiores de 18 anos e com renda familiar de até dois salários-mínimos. Confira os detalhes para participar:

  • Onde se inscrever: Link na bio do Instagram @lavorobrasil.
  • Prazo: Até 25 de fevereiro de 2026.
  • Turnos: Matutino (07h30 às 11h50) ou Vespertino (13h30 às 17h50).
  • Início das aulas: 16 de março.

Ao todo, serão 240 horas de capacitação teórica e prática, com apoio do Ministério da Cultura, Sindicato do Vestuário (Sindvest) e outras entidades que buscam suprir a carência de mão de obra qualificada no setor de confecções da Bahia.

x