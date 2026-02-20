Tarifaço é derrubado pela Suprema Corte dos EUA

Siga o A TARDE no Google

Otarifaço global imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi derrubado pela Suprema Corte do país, nesta sexta-feira, 20. Por seis votos a três, os ministros dedidiram pelo fim da regra e a avaliaram como "ilegal".

As chamadas “taxas recíprocas”, foram adotadas pelo republicano em abril de 2025, como parte da estratégia comercial a diversos países, inclusive o Brasil.

Segundo a avaliação, da ação movida por empresas impactadas pelas medidas e por 12 estados norte-americanos, não há respaldo jurídico para a maior parte das tarifas impostas pelo presidente.

A Corte entendeu que a legislação norte-americana concede ao Executivo poder para regular setores e atividades, mas não autoriza a criação de tributos sem a aprovação do Congresso.

Como Trump reagiu à derrota?

O presidente dos EUA foi informado sobre a decisão da Suprema Corte durante um café da manhã na Casa Branca com governadores americanos.

Segundo a CNN americana, Trump chamou o caso de "vergonha" e garantiu possuir um plano B.

O anúncio não o pegou de surpresa, e autoridades do Governo já estavam se preparando para a derrota. Na segunda-feira, 16, antes da decisão, Trump afirmou que uma a derrubada poderia obrigar os EUA a devolver centenas de bilhões de dólares e gerar um cenário de “completo caos”.

No entanto, após o anúncio, ainda não há uma declaração oficial do presidente.

Próximos passos

A partir de agora, as cobranças devem ser suspensa, o que não significa uma devolução automática do dinheiro já arrecadado, segundo especialistas.

A tendência é que o Governo Trump busque outras bases legais para impor tarifas, como regras de segurança nacional ou alegue práticas comerciais desleais.

A derrota pode enfraquecer o dólar e investidores ficam mais dispostos a correr riscos e aplicar recursos em mercados emergentes, incluindo o Brasil.

O que é o Tarifaço?

Implantado em abril de 2025, o presidente Donald Trump impôs tarifas de 10% sobre produtos brasileiros. No entanto, em julho, a situação complicou, após uma taxa adicional de 40%, elevando para 50% a sobretaxa sobre parte das exportações do país aos Estados Unidos.

Desde novembro, o tarifaço vinha perdendo força no Brasil começou, devido à retirada das tarifas globais e a ampliação das exceções.